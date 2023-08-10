***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.08.2023 16:25
***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa istanbul Başkanlığı'nın 10.08.2023 tarih ve E-18454353-100.06-19010 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum
bulunmamaktadır
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183710
BIST
'
17:277.555
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -45,66
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:2727,0402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0501
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0436
En Düşük
26,4619
17:2729,8680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2360
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:271.666,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.666,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:25
|TRCAS
|18,70
|311.472.598
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|19.630.452
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|209.208.695
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|ZEDUR
|81,45
|151.687.421
|% -10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.541.725
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.164.787.115
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.340.760
|% -9,98
|
|THYAO
|261,40
|13.340.651.630
|% 0,54
|
|YKBNK
|16,06
|11.768.560.624
|% 0,12
|
|ISCTR
|17,72
|11.444.861.240
|% 0,51
|
|AKBNK
|31,60
|10.352.090.599
|% 2,07
|
|ASTOR
|117,90
|7.133.862.316
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,06
|11.768.560.624
|% 0,12
|
|SKBNK
|3,76
|2.392.478.253
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,72
|11.444.861.240
|% 0,51
|
|EKGYO
|8,65
|2.912.007.790
|% -4,53
|
|AKBNK
|31,60
|10.352.090.599
|% 2,07
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0342
|27,0428
|% 0,20
|
|Euro
|29,8131
|29,8615
|% 0,77
|
|Sterlin
|34,4018
|34,5743
|% 0,47
|
|Frank
|30,8322
|31,0179
|% 0,55
|
|Riyal
|7,1843
|7,2203
|% 0,12
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|2,51
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.667
|4,11
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.102
|11.203
|-12,00
|
|Yarım
|5.560
|5.627
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.814
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,80
|0,11
|
|B. Petrol
|87,34
|87,34
|-0,21
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40DYOBY
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 26.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 021 adet işlem
-
17:39TLMAN
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 80.00 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 624 adet işlem
-
17:38BLCYT
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 17.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 275, 373 adet işlem
-
17:37EYGYO
Yüzde -6.39 oranında düşüşle 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 502, 716 adet işlem
-
17:36XU100
Endeks 7, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 181, 655.00 milyon TL de