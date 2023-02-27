***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2023 20:42
***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket ortaklarından Mehmet DORA ve Mustafa Fatih ÜNAL 20.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca denetlenmiş finansal tablolarda hesaplanacak 2022 ve 2023 yıllarındaki Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) beklentileri konusunda halka arz fiyatının belirlenmesine ilişkin Fiyat Tespit Raporunda (FTR) belirtilen FAVÖK tutarının gerçekleşebileceğine dair taahhüt vermiştir.
2022 yılı için FTR'de taahhüt edilen FAVÖK 129,2.- milyon TL iken, aynı döneme ait FAVÖK 201.6.- milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117380
BIST
18:055.197
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 138,69
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.204
En Düşük
4.980
18:0518,8889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
18:0520,0328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1238
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0752
En Düşük
19,8029
18:051.104,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,27
|Açılış
|: 1.104,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,42
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|67,65
|39.277.230
|% 10,00
|
|BFREN
|5.237,10
|108.735.141
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,68
|71.302.929
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|994.222.737
|% 9,99
|
|GUBRF
|234,80
|2.502.998.578
|% 9,98
|
|CMBTN
|630,00
|150.739.231
|% -7,95
|
|KONYA
|3.700,00
|567.690.659
|% -7,51
|
|METUR
|5,32
|18.696.599
|% -7,48
|
|QNBFL
|86,00
|202.209
|% -7,23
|
|BALAT
|18,72
|1.013.534
|% -6,40
|
|THYAO
|143,40
|7.300.354.734
|% 6,22
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|EREGL
|44,04
|4.167.461.766
|% -0,45
|
|ASTOR
|37,12
|4.147.341.315
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|YKBNK
|9,86
|2.456.345.008
|% 8,35
|
|AKBNK
|17,32
|3.686.966.938
|% 8,52
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|ISCTR
|11,62
|1.980.832.671
|% 7,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8825
|18,8889
|% 0,07
|
|Euro
|20,0190
|20,0328
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,7027
|22,8166
|% 1,02
|
|Frank
|20,0880
|20,2090
|% 0,53
|
|Riyal
|5,0178
|5,0430
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|6,35
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|5,27
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.518
|7.577
|-47,00
|
|Yarım
|3.673
|3.707
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.854
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,69
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,50
|81,50
|-1,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59VAKKO
Yüzde 8.08 oranında artışla 56.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 752, 754 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 539 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde 6.71 oranında artışla 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 743 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 108, 57 artarak (% 2.40 ) 4, 633
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, PINSU, CEOEM, RAYSG, BRSAN, AKSA, NUHCM, FLAP, RODRG, VANGD