***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket ortaklarından Mehmet DORA ve Mustafa Fatih ÜNAL 20.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca denetlenmiş finansal tablolarda hesaplanacak 2022 ve 2023 yıllarındaki Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) beklentileri konusunda halka arz fiyatının belirlenmesine ilişkin Fiyat Tespit Raporunda (FTR) belirtilen FAVÖK tutarının gerçekleşebileceğine dair taahhüt vermiştir.2022 yılı için FTR'de taahhüt edilen FAVÖK 129,2.- milyon TL iken, aynı döneme ait FAVÖK 201.6.- milyon TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117380BIST