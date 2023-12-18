***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2023 11:26
***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB)'ndeki yeni yerleşkesinin inşaat faaliyetlerine, 18 Aralık 2023 tarihinde başlanmıştır.Yerleşke inşaatının 2025 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226355
BIST
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16:217.882
En Düşük
|Değişim
|: -1,40%
|| -112,23
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:2129,0612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0821
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:2131,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1529
|Açılış
|: 31,6810
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:211.890,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 10,12
|Açılış
|: 1.890,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:21
|UFUK
|99,55
|3.904.468
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BANVT
|116,20
|65.521.376
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,08
|4.603.851
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.040.039.144
|% -10,00
|
|MRGYO
|7,75
|49.113.665
|% -9,99
|
|CATES
|55,00
|632.238.004
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|62.251.149
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.453.571
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,56
|5.480.201.748
|% 0,74
|
|THYAO
|248,20
|4.817.667.425
|% -1,99
|
|YKBNK
|21,48
|2.958.796.797
|% -0,74
|
|AKBNK
|39,30
|2.747.156.335
|% 0,51
|
|EREGL
|42,34
|2.721.042.673
|% 1,05
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.453.571
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,56
|5.480.201.748
|% 0,74
|
|YKBNK
|21,48
|2.958.796.797
|% -0,74
|
|EKGYO
|7,39
|801.972.437
|% -0,27
|
|MOBTL
|4,65
|399.929.744
|% -9,53
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0560
|29,0612
|% 0,28
|
|Euro
|31,7709
|31,7808
|% 0,48
|
|Sterlin
|36,6730
|36,8569
|% 0,15
|
|Frank
|33,3363
|33,5371
|% 0,56
|
|Riyal
|7,7233
|7,7621
|% 0,27
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,91
|23,93
|% 0,66
|
|Platin
|956,20
|957,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.190,13
|1.193,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,09
|78,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,59
|2.024,92
|% 0,66
|
Seans Raporu
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