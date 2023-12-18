***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB)'ndeki yeni yerleşkesinin inşaat faaliyetlerine, 18 Aralık 2023 tarihinde başlanmıştır.Yerleşke inşaatının 2025 yılında tamamlanması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226355BIST