***SEGYO* *ENKAI* *OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
07.06.2022 09:17
***SEGYO******ENKAI******OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [SEGYO, ENKAI, OZRDN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035125
BIST
13:562.644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,38
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
13:5616,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1817
|Açılış
|: 16,7830
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
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16,7569
En Düşük
16,5644
13:5617,9534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
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|Açılış
|: 17,9050
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|Önceki Kapanış
|: 17,7600
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17,9870
En Düşük
17,7366
13:56996,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 15,78
|Açılış
|: 996,49
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
996,63
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:56
|MARTI
|1,42
|33.547.213
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|22.856.278
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.364.487
|% 9,94
|
|QUAGR
|29,32
|77.937.266
|% 8,59
|
|TETMT
|277,60
|42.284.021
|% 8,23
|
|MZHLD
|71,95
|7.606.698
|% -9,95
|
|TOASO
|74,00
|1.181.716.122
|% -6,03
|
|COSMO
|8,94
|73.994
|% -4,79
|
|KUYAS
|6,95
|39.306.923
|% -4,01
|
|DOKTA
|25,32
|1.488.941
|% -3,58
|
|THYAO
|48,24
|2.273.735.104
|% 0,79
|
|SASA
|44,74
|1.725.578.390
|% 1,04
|
|TOASO
|74,00
|1.181.716.122
|% -6,03
|
|KARSN
|7,35
|1.168.205.395
|% 1,38
|
|SAHOL
|21,32
|1.152.109.035
|% 1,81
|
|ODAS
|3,05
|681.175.387
|% 1,67
|
|KARSN
|7,35
|1.168.205.395
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,88
|402.709.209
|% 0,35
|
|TSKB
|2,42
|280.249.122
|% 3,86
|
|YKBNK
|4,92
|571.799.832
|% -1,20
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7475
|16,7551
|% 1,10
|
|Euro
|17,9150
|17,9534
|% 1,19
|
|Sterlin
|20,8908
|20,9956
|% 0,98
|
|Frank
|17,0851
|17,1881
|% 0,56
|
|Riyal
|4,4503
|4,4726
|% 1,09
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|9,31
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,06
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.608
|6.773
|81,51
|
|Yarım
|3.194
|3.276
|39,43
|
|Çeyrek
|1.602
|1.638
|19,71
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,07
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,20
|