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***SEKFK* *CELHA* *MGROS* *NIBAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

02.02.2021 12:07



***SEKFK******CELHA******MGROS******NIBAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [CELHA, MGROS, NIBAS, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

-

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
CELIK HALAT 30 03/02/2021
MIGROS TICARET 51 03/02/2021
NIGBAS NIGDE BETON 14 03/02/2021
SEKER FIN. KIR. 49 03/02/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906906


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGYO 3,96 17.283.839 % 10,00  
DZGYO 6,05 28.288.733 % 10,00  
TSGYO 6,27 11.390.102 % 10,00  
DITAS 39,82 5.132.903 % 10,00  
PKENT 1.844,70 1.337.408 % 10,00  
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12:10 Alış Satış %  
Dolar 7,1242 7,1283 % -0,81  
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Riyal 1,8960 1,9055 % -0,82  
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12:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 -8,78  
Altın Gr. 424 424 -5,59  
Cumhuriyet 2.811 2.853 -39,00  
Tam 2.796 2.867 -41,49  
Yarım 1.351 1.387 -20,06  
Çeyrek 678 693 -10,04  
Gümüş.Ons 27,73 27,77 -1,04  
Gümüş Gr. 6,34 6,34 -0,35  
B. Petrol 56,86 56,86 0,53  
Seans Raporu 12:10
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