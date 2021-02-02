***SEKFK* *CELHA* *MGROS* *NIBAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
02.02.2021 12:07
***SEKFK******CELHA******MGROS******NIBAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [CELHA, MGROS, NIBAS, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
CELIK HALAT 30 03/02/2021
MIGROS TICARET 51 03/02/2021
NIGBAS NIGDE BETON 14 03/02/2021
SEKER FIN. KIR. 49 03/02/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906906
BIST
12:101.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 22,88
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.516
En Düşük
1.505
12:107,1283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0582
|Açılış
|: 7,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
12:108,6129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0569
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
12:10424,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -5,64
|Açılış
|: 424,26
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler12:10
|AGYO
|3,96
|17.283.839
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|28.288.733
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.390.102
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.132.903
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|KAPLM
|32,20
|5.472.996
|% -8,00
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|NIBAS
|37,20
|14.862.750
|% -6,95
|
|SISE
|7,53
|756.906.446
|% 1,89
|
|KOZAL
|122,40
|754.412.704
|% -1,37
|
|THYAO
|12,24
|666.040.835
|% 1,92
|
|GARAN
|9,60
|528.869.190
|% 1,27
|
|KARSN
|5,54
|424.366.820
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,45
|257.397.579
|% 0,41
|
|DOHOL
|3,98
|408.008.532
|% 2,05
|
|ODAS
|4,11
|418.097.119
|% -0,72
|
|SISE
|7,53
|756.906.446
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,48
|136.265.133
|% 1,37
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1242
|7,1283
|% -0,81
|
|Euro
|8,6071
|8,6129
|% -0,66
|
|Sterlin
|9,7448
|9,7937
|% -0,53
|
|Frank
|7,9385
|7,9863
|% -0,57
|
|Riyal
|1,8960
|1,9055
|% -0,82
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-8,78
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-5,59
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.853
|-39,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-41,49
|
|Yarım
|1.351
|1.387
|-20,06
|
|Çeyrek
|678
|693
|-10,04
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,77
|-1,04
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|-0,35
|
|B. Petrol
|56,86
|56,86
|0,53
|