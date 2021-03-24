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***SEKFK* *GEDIK* *HLVKS* *DENIZ* *BRKT* *TFNVK* *KTKVK* *EKTVK* *TATGD* *SKYMD* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları

24.03.2021 18:02



***SEKFK******GEDIK******HLVKS******DENIZ******BRKT******TFNVK******KTKVK******EKTVK******TATGD******SKYMD******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, DENIZ, EKTVK, GEDIK, HLVKS, KTKVK, SEKFK, SKYMD, TATGD, TFNVK, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32153 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/03/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32153 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRSDZBKK2110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM52119 FİNANSMAN BONOSU 24/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32145 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 24/03/2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA32145 DİĞER KİRA SERTİFİKALARI 24/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK32123 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/03/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK32123 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK42114 FİNANSMAN BONOSU 24/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD32124 FİNANSMAN BONOSU 24/03/2021 İtfa
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. TATGD TRSTATK62115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK32131 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/03/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK32131 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN42128 FİNANSMAN BONOSU 24/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD170925T19 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 24/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD220921T16 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 24/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD230322T10 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 24/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT180924T11 DEVLET TAHVİLİ 24/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT200324T13 DEVLET TAHVİLİ 24/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT210623T10 DEVLET TAHVİLİ 24/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT220921T18 DEVLET TAHVİLİ 24/03/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920227


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