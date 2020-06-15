***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.06.2020 09:03
***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEKFK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank Taş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851129
BIST
13:21109.733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -102,69
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
13:216,8388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,8570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
13:217,6978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
13:21375,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -3,75
|Açılış
|: 375,61
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|26.544.390
|% 10,00
|
|KSTUR
|46,32
|29.969
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.208.792
|% 9,97
|
|ALKA
|12,03
|74.007.569
|% 9,96
|
|ALKIM
|14,15
|88.214.094
|% 9,95
|
|ISBIR
|1.044,10
|175.409
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|697.860
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|1.274.995
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|21.059.862
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|341.347
|% -9,82
|
|SASA
|10,76
|504.374.156
|% 4,36
|
|THYAO
|12,69
|442.092.330
|% -0,55
|
|GUSGR
|4,41
|428.525.515
|% 5,76
|
|EKGYO
|1,92
|397.954.717
|% -0,52
|
|GARAN
|8,08
|347.483.906
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,92
|397.954.717
|% -0,52
|
|GUSGR
|4,41
|428.525.515
|% 5,76
|
|IEYHO
|0,81
|74.609.114
|% 8,00
|
|CEMAS
|1,28
|117.098.992
|% 2,40
|
|IHLGM
|1,55
|133.487.871
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5430
|8,5858
|% 0,27
|
|Frank
|7,1562
|7,1993
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8161
|1,8252
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-19,85
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.542
|-18,00
|
|Tam
|2.514
|2.531
|-23,40
|
|Yarım
|1.225
|1.235
|-11,40
|
|Çeyrek
|612
|618
|-5,70
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,18
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,52
|38,52
|-0,21
|