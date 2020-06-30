***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.06.2020 09:01
***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEKFK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank TAŞ. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853389
BIST
11:46116.221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 378,07
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.200
11:466,8545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
11:467,6898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0177
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6807
11:46390,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 390,64
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|13.554.282
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.532.696
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|9.170.796
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|10.217.914
|% 9,87
|
|CEOEM
|4,15
|49.806.669
|% 9,79
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|TSPOR
|7,06
|301.759.984
|% -6,98
|
|GLBMD
|4,56
|3.880.047
|% -5,39
|
|DAGI
|5,75
|3.169.037
|% -4,49
|
|KRDMD
|3,16
|601.551.792
|% 1,28
|
|GARAN
|8,54
|461.136.002
|% 0,12
|
|ASELS
|32,56
|397.166.450
|% 1,56
|
|TSPOR
|7,06
|301.759.984
|% -6,98
|
|AKBNK
|6,13
|238.655.188
|% 0,33
|
|KRDMD
|3,16
|601.551.792
|% 1,28
|
|IHLGM
|1,68
|196.512.181
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,96
|217.883.255
|% 2,08
|
|ADESE
|1,94
|193.284.223
|% 6,01
|
|TSKB
|1,31
|105.907.719
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3909
|8,4329
|% -0,19
|
|Frank
|7,1762
|7,2195
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,86
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.548
|-2,70
|
|Tam
|2.603
|2.615
|-2,80
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|-1,40
|
|Çeyrek
|632
|640
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|-0,26
|
Seans Raporu
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