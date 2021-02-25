***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımla 24 50.000 1.130 12.536 12.731 -1 151 13.681 -10.245 4.116 87 84.186Yeni Bakiye24 50.000 1.130 12.536 12.731 -1 151 13.681 -10.245 4.116 87 84.186Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.033 -208 -4.616 51 -6.806Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı50 50Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)24 616 616Kar Dağıtımı24 4.296 -180 -4.116Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.296 -180 -4.116Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 13.152 10.698 -209 151 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler24 50.000 1.130 13.152 10.698 -209 151 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046Yeni Bakiye24 50.000 1.130 13.152 10.698 -209 151 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-89 13.461 107 13.479Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)24 2.141 2.141Kar Dağıtımı24 -4.616 4.616Diğer-4.616 4.616Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 15.293 10.698 -298 151 17.977 -15.041 13.461 295 93.666Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ30 99.659 77.699FAKTORİNG GELİRLERİ0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ99.659 77.699Finansal Kiralama Gelirleri63.954 48.305Faaliyet Kiralaması Gelirleri35.705 29.394FİNANSMAN GİDERLERİ (-)31 -72.811 -90.752Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-30.268 -42.854Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-5.946 -3.360İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-31.511 -39.870Verilen Ücret ve Komisyonlar-5.086 -4.668BRÜT KAR (ZARAR)26.848 -13.053ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)32 -53.036 -29.759Personel Giderleri-9.798 -8.430Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-118 -225Genel İşletme Giderleri-43.120 -21.104BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-26.188 -42.812DİĞER FAALİYET GELİRLERİ33 189.819 141.188Bankalardan Alınan Faizler1.242 187Menkul Değerlerden Alınan Faizler129 0Türev Finansal İşlemler Karı0 403Kambiyo İşlemleri Karı144.863 120.109Diğer43.585 20.489KARŞILIK GİDERLERİ34 -28.462 -5.146Özel Karşılıklar-28.519 -4.808Diğer57 -338DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)35 -117.033 -102.330Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 -153Kambiyo İşlemleri Zararı-116.925 -101.808Diğer-108 -369NET FAALİYET KARI (ZARARI)18.136 -9.100BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.136 -9.100SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)36 -4.568 4.535Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi14 -8.118Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi14 3.550 4.535SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)13.568 -4.565DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI13.568 -4.565Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar107 51Ana Ortaklık Payları13.461 -4.616Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 37 0,26900000 -0,09200000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,26900000 -0,09200000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı11.396 -15.696Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri97.630 65.032Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-74.099 -95.159Elde Edilen Diğer Kazançlar105.677 38.646Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7 2.342 733Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-9.798 -8.430Diğer-110.356 -16.518Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim36.838 -769Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-55.462 26.912Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış9.261 -1.995Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)36.227 -4.777Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)38.523 6.873Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)2.729 -4.281Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.560 -23.501Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı48.234 -16.465YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-85.128 -22.874Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller31.554 5.889Diğer-13 -25Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-53.587 -17.010FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.044.500 835.645Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.050.387 -794.550Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.603 -633Diğer2.052Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-5.438 40.462Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi41 -106Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-10.750 6.881Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar19.663 12.782Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 8.913 19.663Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)13.568 -4.565DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-89 -2.241Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-89 -2.241Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-2.541Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-114 -267Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25 567Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.479 -6.806Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 5.583 2.339 7.922 3.220 16.446 19.666GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 1.000 0 1.000 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 518 0 518 9.292 0 9.292GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 238.822 283.207 522.029 172.728 285.297 458.025Kiralama İşlemleri (Net)195.811 283.207 479.018 121.258 285.297 406.555Finansal Kiralama Alacakları271.442 309.558 581.000 162.274 321.873 484.147Faaliyet Kiralaması Alacakları1.461 586 2.047 1.128 741 1.869Kazanılmamış Gelirler (-)-77.092 -26.937 -104.029 -42.144 -37.317 -79.461Takipteki Alacaklar79.973 0 79.973 97.380 0 97.380Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-36.962 0 -36.962 -45.910 0 -45.910ORTAKLIK YATIRIMLARI9 245 1 246 245 1 246İştirakler (Net)245 1 246 245 1 246MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 160.798 0 160.798 113.735 0 113.735MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 32 0 32 27 0 27YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)12 14.450 0 14.450 14.450 0 14.450CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI13 4.325 0 4.325 2.331 0 2.331ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI14 12.842 0 12.842 17.565 0 17.565DİĞER AKTİFLER15 4.722 1.584 6.306 4.588 1.765 6.353ARA TOPLAM443.337 287.131 730.468 338.181 303.509 641.690SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)16 488 0 488 928 0 928Satış Amaçlı488 0 488 928 0 928VARLIKLAR TOPLAMI443.825 287.131 730.956 339.109 303.509 642.618YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER17 227.219 91.849 319.068 123.125 158.708 281.833FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 49.652 0 49.652 15.028 0 15.028İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)19 244.307 0 244.307 250.194 0 250.194GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR21 1.485 0 1.485 1.586 0 1.586Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.386 0 1.386 1.487 0 1.487Diğer Karşılıklar99 0 99 99 0 99CARİ VERGİ BORCU22 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU14 5.433 0 5.433 5.588 0 5.588SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER23 14.285 3.060 17.345 8.512 1.831 10.343ARA TOPLAM542.381 94.909 637.290 404.033 160.539 564.572SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR93.666 0 93.666 78.046 0 78.046Ödenmiş Sermaye24 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000Sermaye Yedekleri24 16.423 0 16.423 14.282 0 14.282Hisse Senedi İhraç Primleri1.130 1.130 1.130 0 1.130Diğer Sermaye Yedekleri15.293 0 15.293 13.152 0 13.152Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler24 10.400 0 10.400 10.489 0 10.489Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler24 151 0 151 151 0 151Kar Yedekleri25 17.977 0 17.977 17.977 0 17.977Yasal Yedekler5.021 0 5.021 7.162 0 7.162Olağanüstü Yedekler12.956 0 12.956 10.815 0 10.815Kar veya Zarar-1.580 0 -1.580 -15.041 0 -15.041Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 -15.041 0 -15.041 -10.425 0 -10.425Dönem Net Kâr veya Zararı13.461 0 13.461 -4.616 0 -4.616Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 295 0 295 188 0 188YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI636.047 94.909 730.956 482.079 160.539 642.618Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR39 809.472 1.360.845 2.170.317 772.043 1.475.091 2.247.134VERİLEN TEMİNATLAR28 51.907 0 51.907 90.087 0 90.087TAAHHÜTLER28 0 4.060 4.060 1.631 7.601 9.232Cayılabilir Taahhütler0 4.060 4.060 1.631 7.601 9.232Kiralama Taahhütleri0 4.060 4.060 1.631 7.601 9.232Finansal Kiralama Taahhütleri0 4.060 4.060 1.631 7.601 9.232TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler28 0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER8.501 4.739 13.240 16.898 4.652 21.550NAZIM HESAPLAR TOPLAMI869.880 1.369.644 2.239.524 880.659 1.487.344 2.368.003http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912540BIST