***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
25.02.2021 02:49
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımla 24 50.000 1.130 12.536 12.731 -1 151 13.681 -10.245 4.116 87 84.186
Yeni Bakiye
24 50.000 1.130 12.536 12.731 -1 151 13.681 -10.245 4.116 87 84.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.033 -208 -4.616 51 -6.806
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50 50
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 616 616
Kar Dağıtımı
24 4.296 -180 -4.116
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.296 -180 -4.116
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 13.152 10.698 -209 151 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
24 50.000 1.130 13.152 10.698 -209 151 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046
Yeni Bakiye
24 50.000 1.130 13.152 10.698 -209 151 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-89 13.461 107 13.479
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 2.141 2.141
Kar Dağıtımı
24 -4.616 4.616
Diğer
-4.616 4.616
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 15.293 10.698 -298 151 17.977 -15.041 13.461 295 93.666
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30 99.659 77.699
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
99.659 77.699
Finansal Kiralama Gelirleri
63.954 48.305
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
35.705 29.394
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
31 -72.811 -90.752
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-30.268 -42.854
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-5.946 -3.360
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-31.511 -39.870
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.086 -4.668
BRÜT KAR (ZARAR)
26.848 -13.053
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -53.036 -29.759
Personel Giderleri
-9.798 -8.430
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-118 -225
Genel İşletme Giderleri
-43.120 -21.104
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-26.188 -42.812
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
33 189.819 141.188
Bankalardan Alınan Faizler
1.242 187
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
129 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 403
Kambiyo İşlemleri Karı
144.863 120.109
Diğer
43.585 20.489
KARŞILIK GİDERLERİ
34 -28.462 -5.146
Özel Karşılıklar
-28.519 -4.808
Diğer
57 -338
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
35 -117.033 -102.330
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -153
Kambiyo İşlemleri Zararı
-116.925 -101.808
Diğer
-108 -369
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
18.136 -9.100
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.136 -9.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
36 -4.568 4.535
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
14 -8.118
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
14 3.550 4.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
13.568 -4.565
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
13.568 -4.565
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
107 51
Ana Ortaklık Payları
13.461 -4.616
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 37 0,26900000 -0,09200000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,26900000 -0,09200000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
11.396 -15.696
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
97.630 65.032
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-74.099 -95.159
Elde Edilen Diğer Kazançlar
105.677 38.646
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 2.342 733
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.798 -8.430
Diğer
-110.356 -16.518
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
36.838 -769
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-55.462 26.912
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
9.261 -1.995
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
36.227 -4.777
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
38.523 6.873
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.729 -4.281
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.560 -23.501
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
48.234 -16.465
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-85.128 -22.874
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
31.554 5.889
Diğer
-13 -25
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-53.587 -17.010
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.044.500 835.645
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.050.387 -794.550
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.603 -633
Diğer
2.052
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-5.438 40.462
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
41 -106
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-10.750 6.881
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.663 12.782
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 8.913 19.663
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.568 -4.565
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-89 -2.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-89 -2.241
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.541
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-114 -267
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 567
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.479 -6.806
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 5.583 2.339 7.922 3.220 16.446 19.666
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 1.000 0 1.000 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 518 0 518 9.292 0 9.292
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 238.822 283.207 522.029 172.728 285.297 458.025
Kiralama İşlemleri (Net)
195.811 283.207 479.018 121.258 285.297 406.555
Finansal Kiralama Alacakları
271.442 309.558 581.000 162.274 321.873 484.147
Faaliyet Kiralaması Alacakları
1.461 586 2.047 1.128 741 1.869
Kazanılmamış Gelirler (-)
-77.092 -26.937 -104.029 -42.144 -37.317 -79.461
Takipteki Alacaklar
79.973 0 79.973 97.380 0 97.380
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-36.962 0 -36.962 -45.910 0 -45.910
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9 245 1 246 245 1 246
İştirakler (Net)
245 1 246 245 1 246
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 160.798 0 160.798 113.735 0 113.735
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 32 0 32 27 0 27
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
12 14.450 0 14.450 14.450 0 14.450
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
13 4.325 0 4.325 2.331 0 2.331
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 12.842 0 12.842 17.565 0 17.565
DİĞER AKTİFLER
15 4.722 1.584 6.306 4.588 1.765 6.353
ARA TOPLAM
443.337 287.131 730.468 338.181 303.509 641.690
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
16 488 0 488 928 0 928
Satış Amaçlı
488 0 488 928 0 928
VARLIKLAR TOPLAMI
443.825 287.131 730.956 339.109 303.509 642.618
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
17 227.219 91.849 319.068 123.125 158.708 281.833
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 49.652 0 49.652 15.028 0 15.028
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 244.307 0 244.307 250.194 0 250.194
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
21 1.485 0 1.485 1.586 0 1.586
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.386 0 1.386 1.487 0 1.487
Diğer Karşılıklar
99 0 99 99 0 99
CARİ VERGİ BORCU
22 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
14 5.433 0 5.433 5.588 0 5.588
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
23 14.285 3.060 17.345 8.512 1.831 10.343
ARA TOPLAM
542.381 94.909 637.290 404.033 160.539 564.572
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
93.666 0 93.666 78.046 0 78.046
Ödenmiş Sermaye
24 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
24 16.423 0 16.423 14.282 0 14.282
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.130 1.130 1.130 0 1.130
Diğer Sermaye Yedekleri
15.293 0 15.293 13.152 0 13.152
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24 10.400 0 10.400 10.489 0 10.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24 151 0 151 151 0 151
Kar Yedekleri
25 17.977 0 17.977 17.977 0 17.977
Yasal Yedekler
5.021 0 5.021 7.162 0 7.162
Olağanüstü Yedekler
12.956 0 12.956 10.815 0 10.815
Kar veya Zarar
-1.580 0 -1.580 -15.041 0 -15.041
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 -15.041 0 -15.041 -10.425 0 -10.425
Dönem Net Kâr veya Zararı
13.461 0 13.461 -4.616 0 -4.616
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 295 0 295 188 0 188
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
636.047 94.909 730.956 482.079 160.539 642.618
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
39 809.472 1.360.845 2.170.317 772.043 1.475.091 2.247.134
VERİLEN TEMİNATLAR
28 51.907 0 51.907 90.087 0 90.087
TAAHHÜTLER
28 0 4.060 4.060 1.631 7.601 9.232
Cayılabilir Taahhütler
0 4.060 4.060 1.631 7.601 9.232
Kiralama Taahhütleri
0 4.060 4.060 1.631 7.601 9.232
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 4.060 4.060 1.631 7.601 9.232
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
28 0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
8.501 4.739 13.240 16.898 4.652 21.550
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
869.880 1.369.644 2.239.524 880.659 1.487.344 2.368.003
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912540
BIST