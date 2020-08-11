***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.08.2020 17:27
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 125.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
11.08.2020 Tarih ve 2020/047 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulumuzca, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 125.000.000.-TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verildi. Borçlanma aracı ihraç kriterleri: 1.Nominal tutarları toplamı 125.000.000-TL'yi aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir. 2. İhraç, halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak yapılabilecektir. 3.İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir. 4.Finansman Bonosu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. 5.İhraç edilecek borçlanma araçlarının faiz oranı, herhangi bir gösterge faize dayanmaksızın İhraççı tarafından belirlenecek sabit bir faiz oranı olarak veya vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranı veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesine uygun Türkiye Bankalar Birliği ("TBB") "Türk Lirası Referans Faiz Oranı TRLİBOR"un faiz oranı veya Borsa İstanbul "TL Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)"in faiz oranı referans olarak alınabilecek ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecek veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868119
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 34,53
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.112
En Düşük
1.082
18:057,2417
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,0960
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
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7,3506
En Düşük
7,2052
18:058,5459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0698
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
18:05453,73
En Yüksek
|Değişim
|: -5,17%
|| -24,72
|Açılış
|: 453,73
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|3,64
|2.018.928
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|2.018.928
|% 10,30
|
|KUTPO
|31,46
|25.681.991
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.890.939
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|248.388
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|60.075.543
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|5.145.089
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.316.771
|% -9,96
|
|GLRYH
|18,18
|122.809.555
|% -9,28
|
|ISATR
|242.000,00
|242.000
|% -9,06
|
|THYAO
|11,61
|2.178.844.230
|% 9,94
|
|ASELS
|18,10
|1.835.766.397
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|523.278.605
|% 5,39
|
|AKBNK
|5,07
|1.201.857.248
|% 6,51
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2314
|7,2417
|% -1,31
|
|Euro
|8,5025
|8,5459
|% -0,81
|
|Sterlin
|9,4327
|9,4800
|% -1,37
|
|Frank
|7,8658
|7,9131
|% -1,45
|
|Riyal
|1,9225
|1,9322
|% -1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-80,06
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-26,17
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,13
|-2,01
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,58
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DZGYO
Yüzde 8.53 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 537, 233 adet işlem
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Yüzde 8.05 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 539, 561 adet işlem
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17:53DYOBY
Yüzde 9.66 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 324, 254 adet işlem