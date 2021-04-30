***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 12.03.2021İhraç Tavanı Tutarı 330.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.04.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.04.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 30.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere 330.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' na yaptığı başvuru, SPK'nın 29.04.2021 tarih ve 23/678 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933672BIST