***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
14.10.2020 17:40
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2020
Açıklama
Şirketimizce yurt içinde 250 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Özet ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881647
BIST
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
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|Açılış
|: 1.177
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|Önceki Kapanış
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18:057,9153
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|2,42
|6.841.091
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.546.661
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.676,30
|1.133.783
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.158.725
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|623.800
|% 10,00
|
|AVOD
|9,00
|69.686.639
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.729.308
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.001,00
|405.001
|% -10,00
|
|TUKAS
|11,35
|325.899.489
|% -9,99
|
|BALAT
|10,72
|8.051.634
|% -9,99
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 4,24
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|GARAN
|7,12
|1.036.958.751
|% 0,42
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|EKGYO
|1,90
|746.088.902
|% -0,52
|
|KRDMD
|3,71
|970.864.017
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9124
|7,9156
|% -0,04
|
|Euro
|9,3051
|9,3125
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,2690
|10,3205
|% 0,55
|
|Frank
|8,6354
|8,6874
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1026
|2,1131
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|13,88
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,07
|
|B. Petrol
|43,17
|43,17
|0,73
|
Seans Raporu
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