***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.01.2021 tarih ve 4/69 sayılı kararı ile onaylanan 200.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde halka arz edilecek 35.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli ve 15.000.00 TL nominal değerli 119 gün vadeli iskontolu finansman bonolarına ilişkin (talep gelmesi halinde iki vade de toplam ihraç büyüklüğü 65.157.000 TL nominal değere artırılacak) İhraççı Bilgi Dokümanında Meydana Gelen Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet SPK tarafından onaylanarak ilgili izahname dosyaları 22.03.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden halka arz edilecek 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %21,90, yıllık bileşik faiz oranı %23,77 ve nihai fiyatı 94,823 TL seviyesine, 119 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %22,15, yıllık bileşik faiz oranı %23,85 ve nihai fiyatı 93,265 TL seviyelerine revize edilmiştir.Bu bağlamda 22.03.2021 tarihinde KAP'ta yayınlanan Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun,4.11. Halka arz edilecek ve borçlanma araçlarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi, maddesi,5.1.6. Borçlanma aracı almak için başvuru yapılacak yerler ile borçlanma aracı bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dahil borçlanma araçlarının teslimine ilişkin bilgi, maddesinin a) bendi,5.3. Borçlanma aracının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci: maddesi ileKAP'ta yayınlanan Özet'in,3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar maddesinin a), ve e) bendlerinde 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %21,90, yıllık bileşik faiz oranı %23,77 ve nihai fiyatı 94,823 TL, 119 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun yıllık basit faiz oranı %22,15, yıllık bileşik faiz oranı %23,85 ve nihai fiyatı 93,265 TL seviyelerine revize edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921794BIST