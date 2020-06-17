***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 93 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 81.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.09.2020Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,40Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,73Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK92028Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 16.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.500.000İhraç Fiyatı 0,97661Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.09.2020Kayıt Tarihi 17.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.500.000Ek Açıklamalar93 Gün vadeli iskontolu 13.500.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851486BIST