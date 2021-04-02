***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK42148 -İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.04.2021Vade (Gün Sayısı) 79Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,92Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK42148Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 12.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 12.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 13.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.205.300İhraç Fiyatı 0,95801Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.04.2021Kayıt Tarihi 01.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.205.300Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK42148 Isın kodlu iskontolu finansman bonosunun ödemesi 17.205.300 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922817BIST