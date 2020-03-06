***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.03.2020 17:40
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil ve/veya Finansman Bonosu 200000000 TRY Yurtiçi 06.03.2020 06.03.2021 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825020
BIST
17:35109.654
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -2.161,15
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
17:356,0983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0153
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
17:356,9209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0518
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
17:35329,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,89
|Açılış
|: 329,89
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.570.198
|% 14,95
|
|OYAYO
|7,77
|5.877.189
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.471.762
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|2.612.321
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,18
|184.058.165
|% 11,75
|
|DOCO
|463,60
|2.371.367
|% -9,98
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|GARFA
|4,74
|16.838.133
|% -8,67
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,22
|1.028.771.058
|% -4,18
|
|ASELS
|29,70
|636.008.364
|% -1,92
|
|EREGL
|8,91
|431.005.469
|% 1,83
|
|GARAN
|10,01
|375.053.139
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,44
|303.198.070
|% -3,56
|
|ODAS
|2,08
|260.625.136
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,44
|303.198.070
|% -3,56
|
|KARSN
|1,85
|201.475.278
|% -3,14
|
|THYAO
|11,22
|1.028.771.058
|% -4,18
|
|EKGYO
|1,44
|128.761.950
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9142
|7,9539
|% 0,16
|
|Frank
|6,5022
|6,5413
|% 1,02
|
|Riyal
|1,6202
|1,6284
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|9,41
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,13
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.203
|17,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,69
|
|Yarım
|1.049
|1.077
|13,39
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,40
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|48,12
|48,12
|-1,87
|