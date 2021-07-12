***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.07.2021 14:27
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Yavuz Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı 28.01.202
14:211.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,31
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
14:218,6373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0208
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
14:2110,2442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0484
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2219
14:21500,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,52
|Açılış
|: 500,03
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,39
BIST En Aktif Hisseler14:21
|VBTYZ
|13,72
|45.148.335
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.472.405
|% 9,73
|
|ERBOS
|143,90
|117.834.570
|% 7,55
|
|IDGYO
|1,91
|22.478.101
|% 6,70
|
|AVHOL
|5,33
|9.873.149
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.308.063
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,50
|12.699.869
|% -9,92
|
|KGYO
|5,37
|8.502.827
|% -9,75
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|GARAN
|8,73
|799.312.769
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,28
|413.443.587
|% 0,83
|
|THYAO
|13,48
|406.270.643
|% -0,66
|
|PETKM
|5,44
|346.909.634
|% 0,00
|
|EREGL
|18,40
|324.707.005
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,29
|214.085.163
|% 0,44
|
|GARAN
|8,73
|799.312.769
|% 2,34
|
|PEKGY
|1,07
|90.357.332
|% -2,73
|
|PETKM
|5,44
|346.909.634
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,28
|413.443.587
|% 0,83
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6334
|8,6373
|% -0,24
|
|Euro
|10,2356
|10,2442
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,9319
|11,9918
|% -0,56
|
|Frank
|9,3915
|9,4480
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2962
|2,3077
|% -0,23
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-7,99
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.361
|-22,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|-22,33
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-10,80
|
|Çeyrek
|799
|817
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|-1,27
|