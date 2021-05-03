***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Polifilm Ambalaj San.A.Ş.'nin , İngiltere 'de yerkeşik, 12200362 sicil nolu 1000 GBP sermayeli PFL Flexible Films Limited Şirketinin tüm hisselerini1000 GBP peşin bedelle satın aldığı bilgisi alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934227BIST