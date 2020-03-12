***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:35
***SELEC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SELEC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELEC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827560
BIST
17:3993.940
En Yüksek
|Değişim
|: -6,96%
|| -7.025,86
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:396,3001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,0898
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3032
En Düşük
6,2064
17:397,0320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:39319,87
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -6,79
|Açılış
|: 319,87
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|71.643.774
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|13.399.466
|% 15,00
|
|ECILC
|4,50
|447.002.281
|% 12,78
|
|PINSU
|2,64
|27.666.345
|% 11,39
|
|SELEC
|8,22
|218.402.362
|% 11,38
|
|TKNSA
|5,44
|58.327.832
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.509.961
|% -20,00
|
|MRGYO
|0,68
|9.911.296
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|39.157.443
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|56.166.194
|% -20,00
|
|ASELS
|24,50
|863.185.652
|% -6,35
|
|THYAO
|8,67
|596.328.798
|% -9,78
|
|ECILC
|4,50
|447.002.281
|% 12,78
|
|GARAN
|8,70
|421.932.001
|% -9,19
|
|DEVA
|10,90
|298.841.743
|% 9,66
|
|IHLGM
|0,90
|169.805.336
|% -19,64
|
|ODAS
|1,31
|196.796.079
|% -18,63
|
|CEMAS
|0,74
|87.065.863
|% -19,57
|
|KARSN
|1,32
|141.082.157
|% -14,29
|
|ECILC
|4,50
|447.002.281
|% 12,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9202
|7,9600
|% -0,24
|
|Frank
|6,6138
|6,6537
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6708
|1,6791
|% 1,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|-54,91
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-7,24
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-65,86
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-31,86
|
|Çeyrek
|513
|524
|-15,93
|
|Gümüş.Ons
|15,85
|15,88
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|33,73
|33,73
|-2,06
|