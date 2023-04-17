***SELEC* *IMASM* *VAKKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***SELEC******IMASM******VAKKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler IMASM, SELEC, VAKKO18.04.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaSELCUK ECZA DEPOSU SELEC 0,25 0,225VAKKO TEKSTIL VAKKO 2,75 2,475Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaIMAS MAKINA IMASM 525,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139288BIST