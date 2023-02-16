***SELEC* *NRBNK* *YKYAT* *SARKY* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
16.02.2023 18:02
***SELEC******NRBNK******YKYAT******SARKY******QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [QNBFI, YKYAT, NRBNK, SELEC, SARKY]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM52327 171.500.000 16.02.2023 25.05.2023 20.02.2023
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM52332 227.200.000 16.02.2023 24.05.2023 20.02.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL52322 200.000.000 16.02.2023 17.05.2023 20.02.2023
- Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. SELEC Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSLEC82316 500.000.000 16.02.2023 17.08.2023 20.02.2023
- Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. SARKY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSRKY82314 200.000.000 16.02.2023 14.08.2023 20.02.2023
İlgili Şirketler [QNBFI, YKYAT, NRBNK, SELEC, SARKY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114454
BIST