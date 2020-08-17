***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 10.230.184.736 8.458.073.060 4.714.068.482 4.294.993.884Satışların Maliyeti28 -9.367.787.585 -7.590.287.124 -4.347.927.983 -3.886.633.300TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)862.397.151 867.785.936 366.140.499 408.360.584BRÜT KAR (ZARAR)862.397.151 867.785.936 366.140.499 408.360.584Genel Yönetim Giderleri29-30 -67.061.478 -60.911.740 -33.795.625 -31.750.210Pazarlama Giderleri29-30 -364.362.169 -317.741.948 -178.020.879 -157.227.077Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 234.568.351 484.159.967 108.719.873 246.283.313Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -211.069.914 -413.963.384 -98.617.657 -218.945.525ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)454.471.941 559.328.831 164.426.211 246.721.085Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 90.559.347 33.606.338 43.131.858 16.363.341Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -80.679 -314.028 -9.735 -96.294FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)544.950.609 592.621.141 207.548.334 262.988.132Finansman Giderleri33 -52.931.507 -9.238.192 -32.503.277 -4.734.096SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)492.019.102 583.382.949 175.045.057 258.254.036Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-108.629.341 -128.710.172 -38.501.572 -56.905.792Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -108.016.716 -130.284.381 -30.427.948 -50.353.159Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -612.625 1.574.209 -8.073.624 -6.552.633SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)383.389.761 454.672.777 136.543.485 201.348.244DÖNEM KARI (ZARARI)383.389.761 454.672.777 136.543.485 201.348.244Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.814 2.553 647 1.178Ana Ortaklık Payları383.387.947 454.670.224 136.542.838 201.347.066Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 36 0,61700000 0,73200000 0,22000000 0,32400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-597.232.842 504.649.685Dönem Karı (Zararı)383.389.761 454.672.777Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)383.389.761 454.672.777Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler191.835.065 195.227.493Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18-19 35.383.276 29.882.787Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10-11 7.693.306 13.460.932Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22-24 8.329.870 6.746.794Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-32.567.487 -22.621.032Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -82.433.076 -27.878.582Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 49.865.589 5.257.550Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10 6.610.563 349.855Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 108.629.341 128.710.172Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -4.603.086 -2.179.350Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24-26 62.359.282 40.877.335İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.012.459.276 -29.770.808Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -12.367.403 -628.006.227Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-26 49.364.571 35.330.276Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -76.124.332 -154.450.075Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -26.434.939 -10.115.885Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -933.955.798 769.793.048Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 -20.814.847 -15.141.449Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 15.119.985 -212.985İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11-22-26 -7.246.513 -26.967.511Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-437.234.450 620.129.462Ödenen Faiz33 -49.865.589 -5.257.550Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -6.288.542 -9.201.546Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -103.844.261 -101.020.681YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-42.036.136 -20.218.701Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18-19 5.449.982 3.313.306Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-18-19 -137.227.848 -51.995.603Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 7.308.654 585.014Alınan Faiz32 82.433.076 27.878.582FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI607.122.913 -121.640.497Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 963.156.205 51.338.922Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -245.795.114 -106.845.616Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.659.778 -4.033.803Ödenen Temettüler27 -105.578.400 -62.100.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.146.065 362.790.487NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.146.065 362.790.487DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.092.525.405 190.106.835DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.060.379.340 552.897.322Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.060.379.340 1.092.525.405Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar4.612.035.805 4.652.782.961İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 873.785 1.029.101İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 4.611.162.020 4.651.753.860Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar112.033.476 108.212.917İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 112.033.476 108.212.917Stoklar13 1.834.564.257 1.758.439.925Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler15 35.217.670 8.782.731Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar26 39.771.844 60.125.052ARA TOPLAM7.694.002.392 7.680.868.991Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.694.002.392 7.680.868.991DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12 0 0Diğer Alacaklar11 1.056.750 1.157.055Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Canlı Varlıklar14 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 43.700.781 51.399.525Maddi Duran Varlıklar18 745.489.227 639.056.794Kullanım Hakkı Varlıkları32.825.728 38.200.385Maddi Olmayan Duran Varlıklar32.247.572 31.917.581Şerefiye20 31.194.401 31.194.401Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 1.053.171 723.180Peşin Ödenmiş Giderler15 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 75.650.233 58.560.575Diğer Duran Varlıklar26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR930.970.291 820.291.915TOPLAM VARLIKLAR8.624.972.683 8.501.160.906KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 972.475.759 254.210.748İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.368.822 2.854.934Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.368.822 2.854.934İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar969.106.937 251.355.814Banka Kredileri8 963.156.205 245.795.114Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 5.950.732 5.560.700Diğer Finansal Yükümlülükler9 0 0Ticari Borçlar3.937.851.947 4.910.618.435İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 75.660.646 91.817.467İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 3.862.191.301 4.818.800.968Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar12 0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 34.005.250 44.547.705Diğer Borçlar23.222.630 22.802.686İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 603.085 30.666İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 22.619.545 22.772.020Devlet Teşvik ve Yardımları21 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 22.791.155 7.671.170Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 26.785.753 22.613.298Kısa Vadeli Karşılıklar2.279.181 2.219.568Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 2.279.181 2.219.568Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 94.318.534 17.166.484ARA TOPLAM5.113.730.209 5.281.850.094Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.113.730.209 5.281.850.094UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 27.028.027 32.591.724İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.736.296 14.934.595Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 12.736.296 14.934.595İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.291.731 17.657.129Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 14.291.731 17.657.129Ticari Borçlar10-37 0 0Diğer Borçlar11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar52.102.158 46.527.434Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 52.102.158 46.527.434Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 66.424.684 49.441.003Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER145.554.869 128.560.161TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.259.285.078 5.410.410.255ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.365.675.077 3.090.731.521Ödenmiş Sermaye27 621.000.000 621.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-62.640.153 -59.765.762Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-62.640.153 -59.765.762Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -62.640.153 -59.765.762Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 185.255.288 145.186.376Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 2.238.671.995 1.689.415.365Net Dönem Karı veya Zararı383.387.947 694.895.542Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 12.528 19.130TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.365.687.605 3.090.750.651TOPLAM KAYNAKLAR8.624.972.683 8.501.160.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -47.908.502 142.081.376 1.363.352.608 391.267.757 2.469.793.239 15.139 2.469.808.378Transferler3.105.000 326.062.757 -329.167.757 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.194.198 454.670.224 450.476.026 2.530 450.478.556Kar Payları-62.100.000 -62.100.000 -62.100.000Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -52.102.700 145.186.376 1.689.415.365 454.670.224 2.858.169.265 17.669 2.858.186.934Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler40.068.912 549.256.630 -589.325.542 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.874.391 383.387.947 380.513.556 1.798 380.515.354Kar Payları27 -105.570.000 -105.570.000 -8.400 -105.578.400Dönem Sonu Bakiyeler621.000.000 -62.640.153 185.255.288 2.238.671.995 383.387.947 3.365.675.077 12.528 3.365.687.605Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)383.389.761 454.672.777 136.543.485 201.348.244DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.874.407 -4.194.221 522.170 -1.491.338Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -3.593.009 -5.242.777 652.712 -1.864.173Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler718.602 1.048.556 -130.542 372.835Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi718.602 1.048.556 -130.542 372.835Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.874.407 -4.194.221 522.170 -1.491.338TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)380.515.354 450.478.556 137.065.655 199.856.906Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 1.798 2.530 652 1.171Ana Ortaklık Payları380.513.556 450.476.026 137.065.003 199.855.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869509BIST