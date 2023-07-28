***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOda TV internet sitesinde 27.7.2023 tarih ve saat 17.46'da girilen "Katar, Türkiye ilaç dağıtım sektörünün lideri olan ecza devini satın alıyor." şeklinde haber girilmesini müteakip Şirketimize iletilen sorulardan, habere konu ecza deposunun Şirketimiz olduğu yönünde tereddütler oluştuğu anlaşılmıştır.Söz konusu haber Şirketimiz ile tamamen ilgisiz olup, gerek Şirketimizin yetkililerinin ve gerekse hakim ortağımızın yetkililerinin, Şirketimizin hisselerinin satışı ile ilgili bir kararı ve hiçbir kişi ve kurumla görüşmesi söz konusu değildir.Bu ve buna benzer asılsız söylenti, haber ve yorumlara itibar edilmemesi, Şirketimizle ilgili bilgilerin, Şirketimizin yaptığı ve yapacağı resmi açıklamalardan takip edilmesi gerektiği hususu kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176115BIST