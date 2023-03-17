***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2022 tarihli ve 77/1853 sayılı toplantısında onaylanmış ve 03.01.2023 tarihinde kamuya açıklanmış olan, yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek özel sektör borçlanma aracı ihraç belgesinde, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkili kuruluş olarak belirtilmiş idi. Ek olarak, aynı konuda Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de yetkilendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125817BIST