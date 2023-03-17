***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
17.03.2023 12:11
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2022 tarihli ve 77/1853 sayılı toplantısında onaylanmış ve 03.01.2023 tarihinde kamuya açıklanmış olan, yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek özel sektör borçlanma aracı ihraç belgesinde, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkili kuruluş olarak belirtilmiş idi. Ek olarak, aynı konuda Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de yetkilendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125817
BIST
14:385.225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -4,53
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.224
14:3819,0074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 19,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
14:3820,2105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0716
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
14:381.182,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.182,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.183,78
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler14:36
|TUCLK
|31,30
|44.724.516
|% 9,98
|
|TRCAS
|15,54
|42.015.223
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|24.741.351
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.501.696
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|115.030.293
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.627.015
|% -9,94
|
|VKING
|44,92
|14.886.006
|% -5,39
|
|PENTA
|22,08
|450.775.143
|% -5,24
|
|MMCAS
|4,75
|935.314
|% -5,00
|
|CASA
|153,60
|643.520
|% -4,00
|
|ASTOR
|63,25
|3.628.392.876
|% 7,20
|
|GOKNR
|20,36
|3.228.909.573
|% 4,52
|
|ISCTR
|14,89
|2.987.812.765
|% 1,29
|
|ASELS
|57,70
|2.296.437.855
|% 2,67
|
|THYAO
|132,20
|1.500.804.930
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,89
|2.987.812.765
|% 1,29
|
|GOKNR
|20,36
|3.228.909.573
|% 4,52
|
|AKFGY
|3,97
|443.101.948
|% 5,31
|
|EKGYO
|7,25
|787.038.104
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,41
|1.194.026.806
|% 0,44
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9993
|19,0036
|% 0,08
|
|Euro
|20,2011
|20,2113
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,9757
|23,0909
|% 0,14
|
|Frank
|20,4132
|20,5362
|% 0,24
|
|Riyal
|5,0436
|5,0689
|% -0,03
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|14,80
|
|Altın Gr.
|1.182
|1.182
|9,67
|
|Cumhuriyet
|7.937
|8.057
|49,00
|
|Tam
|7.946
|8.021
|35,00
|
|Yarım
|3.896
|3.925
|17,00
|
|Çeyrek
|1.948
|1.962
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,39
|0,12
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|-0,03
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 61 kaybederek (% -0.11 ) 5, 768
-
14:50XU100
Endeks 5, 237 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 33, 169.00 milyon TL de
-
14:50TERA
Yüzde 6.30 oranında artışla 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 061, 538 adet işlem
-
14:49BRKVY
Yüzde 5.91 oranında artışla 28.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 037, 506 adet işlem
-
14:48SELVA
Yüzde 6.87 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 990, 444 adet işlem