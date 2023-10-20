***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
20.10.2023 18:49
***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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20.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.08.2023 tarihli toplantısında alınan borçlanma aracı ihracına ilişkin karar çerçevesinde, ihraç belgesinin onaylanması talebiyle 24.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylanmasını müteakip, 20.10.2023 tarihinde duyurulmuş olan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208320
BIST
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18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0527,9875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0065
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0227
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.783,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.783,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.798,38
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.786,40
|147.504.734
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.728,80
|6.305.595
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|20.111.908
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.183.541
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|32.664.792
|% 9,99
|
|UZERB
|198,00
|3.340.159
|% -10,00
|
|AYCES
|486,10
|29.662.723
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.993.348
|% -9,99
|
|OSTIM
|10,72
|136.729.135
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.373.338
|% -9,98
|
|THYAO
|207,10
|7.377.830.084
|% -3,04
|
|TUPRS
|129,30
|5.053.667.840
|% -3,07
|
|ASELS
|40,12
|4.196.827.386
|% -2,38
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,72
|2.828.307.709
|% -0,35
|
|EKGYO
|6,92
|1.802.541.151
|% -3,76
|
|ODAS
|11,90
|2.650.076.103
|% 4,39
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9836
|27,9892
|% 0,03
|
|Euro
|29,6765
|29,6906
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,9218
|34,0919
|% 0,20
|
|Frank
|31,2495
|31,4378
|% 0,04
|
|Riyal
|7,4358
|7,4731
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.983
|7,94
|
|Altın Gr.
|1.779
|1.779
|4,02
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|11.967
|12.074
|2,00
|
|Yarım
|6.002
|6.062
|1,00
|
|Çeyrek
|2.992
|3.031
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|20,90
|20,92
|0,18
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
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17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem