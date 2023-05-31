***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisi Aslı Günel 31.05.2023 itibariyle görevinden ayrılmış olup, bu çerçevede Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki görevi de sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154950BIST