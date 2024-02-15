***SELGD* *BEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.02.2024 09:18
***SELGD******BEGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BEGYO, SELGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249662
BIST
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10:279.159
En Düşük
|Değişim
|: 0,96%
|| 87,05
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.159
10:2730,7634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0201
|Açılış
|: 30,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
31,1615
En Düşük
30,6053
10:2733,0930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0792
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,3926
En Düşük
32,9632
10:271.971,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,38
|Açılış
|: 1.971,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.961,01
BIST En Aktif Hisseler10:26
|TDGYO
|12,00
|46.984.027
|% 9,99
|
|HKTM
|78,75
|92.783.027
|% 9,99
|
|CUSAN
|29,12
|33.484.849
|% 9,97
|
|BANVT
|150,10
|67.963.605
|% 9,96
|
|SELGD
|53,55
|3.571.142
|% 9,96
|
|UFUK
|157,00
|1.949.966
|% -4,56
|
|YAYLA
|11,10
|1.953.456
|% -3,90
|
|PKART
|70,20
|8.528.584
|% -3,84
|
|GARFA
|137,50
|21.447.631
|% -3,17
|
|RNPOL
|44,58
|22.884.847
|% -3,09
|
|REEDR
|54,80
|1.454.349.603
|% 5,28
|
|THYAO
|284,50
|1.251.202.948
|% 0,71
|
|GUBRF
|204,40
|1.052.784.942
|% -0,68
|
|ISCTR
|27,92
|1.009.765.656
|% 0,36
|
|TUPRS
|166,90
|1.008.100.926
|% 1,40
|
|QUAGR
|4,89
|277.850.697
|% 5,62
|
|EKGYO
|10,34
|476.540.355
|% -0,58
|
|ZOREN
|5,34
|200.810.848
|% 1,91
|
|ISCTR
|27,92
|1.009.765.656
|% 0,36
|
|TSPOR
|1,83
|63.633.611
|% 0,55
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7549
|30,7600
|% 0,05
|
|Euro
|33,1149
|33,1492
|% 0,41
|
|Sterlin
|38,5104
|38,7035
|% 0,02
|
|Frank
|34,6468
|34,8555
|% 0,22
|
|Riyal
|8,1813
|8,2223
|% 0,06
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,51
|22,55
|% 0,66
|
|Platin
|893,82
|895,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,41
|940,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,42
|81,42
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,56
|1.993,94
|% 0,66
|