***SELGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.10.2022 09:14
***SELGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [SELGD]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,01 TL Teorik Fiyat: 6,59 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075131
BIST
10:363.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 16,58
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.915
En Düşük
3.885
10:3618,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0390
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
10:3618,5115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0251
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6111
En Düşük
18,4806
10:36982,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,26
|Açılış
|: 982,46
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler10:34
|VKING
|14,86
|5.539.408
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|28.280.900
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|3.464.400
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|149.271.639
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|4.119.299
|% 9,95
|
|ADEL
|50,00
|15.699.065
|% -9,99
|
|AGYO
|5,50
|22.872.573
|% -9,98
|
|ATLAS
|1,85
|4.375.404
|% -9,76
|
|ERCB
|72,50
|20.121.372
|% -9,15
|
|DOBUR
|52,00
|3.881.971
|% -7,31
|
|THYAO
|97,30
|746.728.210
|% 0,36
|
|SASA
|115,40
|688.735.761
|% 5,58
|
|AKBNK
|14,24
|482.958.492
|% -3,00
|
|YKBNK
|8,68
|301.316.090
|% -2,25
|
|EKGYO
|4,39
|285.704.843
|% -0,68
|
|EKGYO
|4,39
|285.704.843
|% -0,68
|
|SKBNK
|2,03
|102.471.963
|% -0,98
|
|TSKB
|2,96
|114.219.781
|% -1,99
|
|YKBNK
|8,68
|301.316.090
|% -2,25
|
|AKBNK
|14,24
|482.958.492
|% -3,00
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6111
|18,6174
|% 0,20
|
|Euro
|18,4900
|18,5000
|% -0,75
|
|Sterlin
|21,4966
|21,6044
|% -0,09
|
|Frank
|18,5690
|18,6809
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9386
|4,9633
|% 0,20
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-1,65
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.593
|6.662
|-74,00
|
|Yarım
|3.213
|3.257
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,14
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,64
|92,64
|-1,13
|