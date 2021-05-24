***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2021 12:30
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937421
BIST
13:501.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,99
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
13:508,3916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0238
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
13:5010,2542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 10,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
13:50507,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,09
|Açılış
|: 507,98
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler13:48
|TRILC
|42,90
|112.637.103
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|18.112.911
|% 9,98
|
|SEYKM
|24,94
|27.489.879
|% 9,96
|
|SANFM
|16,70
|6.934.511
|% 9,87
|
|SONME
|42,28
|13.274.410
|% 9,42
|
|DERHL
|8,12
|12.842.575
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|171.705.315
|% -9,95
|
|FRIGO
|22,30
|25.195.495
|% -8,61
|
|JANTS
|81,75
|36.999.092
|% -7,10
|
|ANELE
|3,58
|13.885.217
|% -5,79
|
|GARAN
|8,07
|713.640.265
|% -1,10
|
|ASELS
|15,53
|535.760.398
|% 2,51
|
|KOZAL
|128,50
|490.409.681
|% 0,08
|
|PETKM
|6,37
|400.641.262
|% -1,39
|
|KRDMD
|7,99
|362.310.596
|% -0,50
|
|TSKB
|1,39
|139.389.038
|% 1,46
|
|GARAN
|8,07
|713.640.265
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,16
|170.980.188
|% 0,00
|
|KARSN
|4,72
|300.618.041
|% -2,48
|
|PETKM
|6,37
|400.641.262
|% -1,39
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3907
|8,3923
|% -0,27
|
|Euro
|10,2494
|10,2553
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,8270
|11,8863
|% -0,38
|
|Frank
|9,3179
|9,3740
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2312
|2,2424
|% -0,27
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,78
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.338
|3.422
|13,99
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|6,77
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,02
|
|B. Petrol
|67,67
|67,67
|1,32
|