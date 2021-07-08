***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2021 11:38
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948417
BIST
11:431.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:438,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0242
|Açılış
|: 8,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:4310,3144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0639
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
11:43507,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,84
|Açılış
|: 507,58
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:43
|TUREX
|11,57
|10.156.794
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|LOGO
|39,16
|99.340.016
|% 6,36
|
|BIOEN
|28,30
|150.438.522
|% 6,07
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|14.142.451
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|24.727.136
|% -9,95
|
|KATMR
|3,17
|43.738.900
|% -8,12
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|SANEL
|4,79
|1.936.159
|% -5,15
|
|GARAN
|8,66
|270.513.241
|% -0,80
|
|THYAO
|13,79
|202.234.996
|% -0,43
|
|PETKM
|5,37
|180.348.140
|% 0,19
|
|BIOEN
|28,30
|150.438.522
|% 6,07
|
|KRDMD
|7,08
|123.799.480
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,91
|90.639.545
|% 0,53
|
|TSKB
|1,27
|52.020.198
|% -0,78
|
|PETKM
|5,37
|180.348.140
|% 0,19
|
|ODAS
|1,96
|64.186.662
|% -2,97
|
|GARAN
|8,66
|270.513.241
|% -0,80
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7041
|8,7095
|% 0,28
|
|Euro
|10,3081
|10,3144
|% 0,62
|
|Sterlin
|11,9623
|12,0223
|% 0,09
|
|Frank
|9,4494
|9,5064
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3153
|2,3269
|% 0,28
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,62
|
|Altın Gr.
|507
|507
|2,95
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|72,23
|72,23
|-1,20
|