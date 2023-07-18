***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.07.2023 12:14
***SELGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SELGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172934
BIST
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14:406.586
En Düşük
|Değişim
|: -0,22%
|| -14,30
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.540
En Yüksek
6.662
14:4026,9494
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,6157
|Açılış
|: 27,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
14:4030,3911
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 0,8041
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
14:401.701,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 46,62
|Açılış
|: 1.701,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,43
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler14:40
|YEOTK
|119,90
|367.002.568
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|41.067.875
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|35.417.815
|% 10,00
|
|OBASE
|21,14
|24.792.651
|% 9,99
|
|PASEU
|49,98
|972.332.243
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,48
|7.122.621
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|8.553.824
|% -9,97
|
|IZFAS
|13,41
|60.412.678
|% -9,94
|
|GRNYO
|9,19
|30.247.192
|% -8,74
|
|AVGYO
|7,90
|16.638.062
|% -8,46
|
|ASELS
|75,20
|4.702.445.334
|% 1,62
|
|THYAO
|217,50
|4.235.085.429
|% -0,59
|
|SASA
|63,85
|2.799.477.759
|% 0,24
|
|AKBNK
|24,70
|2.730.232.530
|% -2,45
|
|EKGYO
|8,39
|2.592.695.841
|% 1,70
|
|EKGYO
|8,39
|2.592.695.841
|% 1,70
|
|YKBNK
|13,62
|2.279.735.398
|% -1,45
|
|ODAS
|8,49
|1.063.761.148
|% 4,94
|
|ISCTR
|14,45
|1.857.228.416
|% -0,62
|
|SKBNK
|2,83
|312.644.639
|% -1,05
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9438
|26,9494
|% 2,34
|
|Euro
|30,3040
|30,3911
|% 2,72
|
|Sterlin
|35,2029
|35,3794
|% 2,58
|
|Frank
|31,2708
|31,4592
|% 2,58
|
|Riyal
|7,1616
|7,1975
|% 2,32
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|8,19
|
|Altın Gr.
|1.702
|1.703
|47,68
|
|Cumhuriyet
|11.426
|11.599
|372,00
|
|Tam
|11.040
|11.268
|317,00
|
|Yarım
|5.520
|5.660
|159,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.830
|80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,89
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,57
|21,59
|0,54
|
|B. Petrol
|78,81
|78,81
|0,30
|
Seans Raporu
14:40
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14:55SUWEN
Yüzde -75.72 oranında düşüşle 18.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 999, 207 adet işlem
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14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 19 kaybederek (% -0.35 ) 7, 231
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14:54XU100
Endeks 6, 587 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 21 altında . İşlem hacmi 76, 149.00 milyon TL de
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14:54ISFIN
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 8.86 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 427, 854 adet işlem
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14:52PAMEL
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 151.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 680, 592 adet işlem