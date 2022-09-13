***SELGD* *IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
13.09.2022 12:04
***SELGD******IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [IMASM, SELGD]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
IMAS MAKINA 33 14/09/2022
SELCUK GIDA 80 14/09/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062538
BIST
11:533.694
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 44,32
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
11:5318,2486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2486
En Düşük
18,2119
11:5318,5406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0919
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5464
En Düşük
18,4317
11:531.011,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.011,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,52
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler11:53
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|107.600.611
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|17.755.744
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.003.634
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|40.585.329
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,46
|98.136.521
|% -7,98
|
|TSPOR
|4,81
|72.304.048
|% -5,69
|
|ZRGYO
|5,04
|80.775.875
|% -5,44
|
|THYAO
|77,20
|4.753.389.731
|% 3,00
|
|AKBNK
|18,55
|4.137.302.067
|% 5,94
|
|ISCTR
|12,37
|3.651.367.197
|% -1,43
|
|YKBNK
|10,02
|3.012.662.370
|% 3,41
|
|ASELS
|33,48
|2.850.644.707
|% 3,85
|
|EKGYO
|5,41
|2.258.179.772
|% 1,12
|
|YKBNK
|10,02
|3.012.662.370
|% 3,41
|
|ISCTR
|12,37
|3.651.367.197
|% -1,43
|
|AKBNK
|18,55
|4.137.302.067
|% 5,94
|
|ADESE
|1,23
|168.935.783
|% 6,96
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2408
|18,2486
|% 0,18
|
|Euro
|18,5326
|18,5406
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,3201
|21,4271
|% 0,41
|
|Frank
|19,1049
|19,2200
|% 0,37
|
|Riyal
|4,8408
|4,8651
|% 0,09
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.791
|6.846
|-10,00
|
|Yarım
|3.309
|3.346
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.674
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,83
|19,86
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|-0,04
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|1,09
|