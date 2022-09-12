***SELGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
12.09.2022 09:07
***SELGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062268
BIST
18:053.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.546
En Düşük
3.452
18:0518,2454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2564
En Düşük
18,2100
18:0518,4127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0966
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4197
En Düşük
18,3348
18:051.004,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,39
|Açılış
|: 1.004,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.007,96
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|26,18
|2.901.939.565
|% 10,00
|
|INVEO
|19,58
|175.218.116
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.409.858.953
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|62.899.712
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,53
|1.267.058
|% -9,95
|
|HEDEF
|9,07
|44.928.093
|% -7,54
|
|MTRKS
|35,44
|54.985.710
|% -7,08
|
|ITTFH
|2,14
|158.307.159
|% -5,73
|
|DOGUB
|9,64
|7.335.479
|% -5,12
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|EREGL
|32,46
|8.464.783.401
|% 5,05
|
|THYAO
|73,40
|6.573.968.623
|% 0,55
|
|SISE
|26,20
|5.735.838.214
|% 1,16
|
|EKGYO
|5,11
|5.576.010.688
|% 4,50
|
|YKBNK
|9,13
|9.558.071.603
|% 7,29
|
|AKBNK
|15,92
|15.734.458.970
|% 5,08
|
|ISCTR
|12,44
|4.004.888.599
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.806.165.791
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2361
|18,2454
|% 0,06
|
|Euro
|18,3913
|18,4127
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,1333
|21,2392
|% 0,30
|
|Frank
|18,9243
|19,0383
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8410
|4,8653
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-4,30
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|5,00
|
|Tam
|6.752
|6.839
|10,00
|
|Yarım
|3.290
|3.343
|5,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.672
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,11
|0,04
|
|B. Petrol
|91,49
|91,49
|-1,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GZNMI
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 632, 636 adet işlem
-
17:57RALYH
Yüzde 7.50 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 735, 767 adet işlem
-
17:56HURGZ
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 927, 812 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 7.08 oranında artışla 12.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 869, 303 adet işlem
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 56 artarak (% 2.66 ) 3, 152