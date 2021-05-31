***SELGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.05.2021 14:07
***SELGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SELGD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eliya Alharal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938993
BIST
15:261.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,63
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
15:268,4839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0808
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:2610,3586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0833
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:26520,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -4,04
|Açılış
|: 520,21
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:24
|IHLGM
|1,10
|114.716.688
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.643.304
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|22.525.555
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.734.288
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.510.575
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|ADESE
|1,41
|43.604.845
|% -6,62
|
|THYAO
|13,33
|1.023.434.546
|% 2,70
|
|KRDMD
|7,91
|567.012.843
|% 0,25
|
|EREGL
|19,24
|471.002.924
|% 0,16
|
|EKGYO
|1,94
|414.513.207
|% 3,19
|
|GARAN
|7,94
|373.194.656
|% -0,50
|
|EKGYO
|1,94
|414.513.207
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|297.405.247
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.716.688
|% 10,00
|
|THYAO
|13,33
|1.023.434.546
|% 2,70
|
|KARSN
|4,50
|322.184.988
|% -3,64
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4828
|8,4848
|% -0,93
|
|Euro
|10,3511
|10,3577
|% -0,81
|
|Sterlin
|12,0199
|12,0802
|% -0,80
|
|Frank
|9,4040
|9,4607
|% -0,79
|
|Riyal
|2,2596
|2,2709
|% -0,76
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,38
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.426
|3.512
|-9,35
|
|Yarım
|1.656
|1.699
|-4,52
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,26
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,93
|
Seans Raporu
15:24
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15:40KLMSN
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 21.76 lira fiyatla işlem gören hissede 643, 263 adet işlem
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15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 46 kaybederek (% -0.36 ) 1, 236
-
15:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, BALAT, MZHLD, TUCLK, EPLAS, IHLGM, BRMEN, CELHA, YAYLA
-
15:38
MZHLD, CELHA, OYAYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:38
COSMO, GEDZA, ADESE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında