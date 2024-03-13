***SELGD* *MARKA* *OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.03.2024 18:26
***SELGD******MARKA******OYAYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MARKA, OYAYO, SELGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MARKA.E, OYAYO.E ve SELGD.E payları 14/03/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/04/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258587
BIST
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18:058.910
En Düşük
|Değişim
|: -1,75%
|| -158,80
|Açılış
|: 9.090
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|Önceki Kapanış
|: 9.069
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8.910
En Yüksek
9.092
18:0532,0896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0362
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
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32,7326
En Düşük
31,9577
18:0535,1685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1184
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
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35,7701
En Düşük
34,9202
18:052.242,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 16,85
|Açılış
|: 2.242,21
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|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
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2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|67,10
|173.119.443
|% 10,00
|
|ARTMS
|54,25
|119.315.117
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|955.198.670
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|63.677.433
|% 10,00
|
|CVKMD
|462,50
|731.757.624
|% 9,99
|
|SNKRN
|43,20
|5.524.075
|% -10,00
|
|QNBFL
|155,80
|34.111.710
|% -9,99
|
|KENT
|978,50
|19.976.184
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|52.769.047
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|124.457.127
|% -9,93
|
|THYAO
|272,00
|8.139.433.175
|% -1,27
|
|YKBNK
|22,26
|5.072.233.878
|% -4,46
|
|OBAMS
|49,00
|4.622.380.498
|% 3,16
|
|TUPRS
|163,20
|3.191.775.757
|% -1,57
|
|ASTOR
|106,00
|2.921.251.302
|% -1,58
|
|YKBNK
|22,26
|5.072.233.878
|% -4,46
|
|EKGYO
|10,74
|1.665.941.915
|% -0,28
|
|ZOREN
|5,13
|725.067.498
|% -0,77
|
|AKFGY
|2,72
|282.280.659
|% -4,56
|
|OBAMS
|49,00
|4.622.380.498
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0851
|32,0896
|% 0,11
|
|Euro
|35,1569
|35,1685
|% 0,34
|
|Sterlin
|41,6427
|41,8514
|% -0,40
|
|Frank
|37,0618
|37,2476
|% -0,51
|
|Riyal
|8,6758
|8,7193
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,89
|24,92
|% 0,66
|
|Platin
|940,28
|941,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.060,43
|1.064,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,61
|83,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.171,33
|2.171,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
Endeks 8, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 131.00 milyon TL de
-
17:58CMBTN
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 4, 367.50 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 259 adet işlem
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17:55REEDR
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 57.15 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 444, 641 adet işlem
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17:54ERSU
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 221 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TOASO, ASTOR