***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 0 1.938.797 -17.158 59.426 -5.776.969 476.678 17.122.219 37.242 17.159.461Transferler476.678 -476.678 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.213 71.690 88.903 -213 88.690Dönem Karı (Zararı)71.690 71.690 -213 71.477Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.213 17.213 0 17.213Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 55 59.426 -5.300.291 71.690 17.211.122 37.029 17.248.151Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 -5.809 59.426 -5.300.291 3.251.672 24.757.038 37.138 24.794.176Transferler1.451.397 3.251.672 -3.251.672 1.451.397 0 1.451.397Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)52.077 232.483 284.561 -136 284.425Dönem Karı (Zararı)232.483 232.483 -136 232.347Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)52.077 0 52.077 0 52.077Dönem Sonu Bakiyeler11.000.000 8.847.032 594.413 7.761.992 46.268 59.426 -2.048.619 232.483 26.492.995 37.002 26.529.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-435.057 365.949Dönem Karı (Zararı)232.346 71.477Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler403.602 -107.777Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.2-21.1 99.983 70.416Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler330.406 -257.760Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-21.1 25.829 -28.985Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler304.577 -228.775Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-14.303 -4.083Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23.2 22.697 35.453Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23.1 -37.000 -39.536Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.470 -2.780Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13-24 0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.470 -2.780Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -11.014 86.430İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-355.578 3.305.028Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 54.247 257.663İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)54.247 257.663Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-18 24.335 131.748İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)24.335 131.748Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -606.584 2.111.271Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 137.999 56.648İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)137.999 56.648Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10-12-17 34.425 747.698İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-32.123 15.984İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)66.548 731.714Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları280.370 3.268.728Vergi İadeleri (Ödemeleri)-71.587 -85.475Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-643.840 -2.817.304YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.551 -83.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-56.551 -83.000Maddi D