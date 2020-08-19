***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2020 22:34
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 0 1.938.797 -17.158 59.426 -5.776.969 476.678 17.122.219 37.242 17.159.461
Transferler
476.678 -476.678 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.213 71.690 88.903 -213 88.690
Dönem Karı (Zararı)
71.690 71.690 -213 71.477
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.213 17.213 0 17.213
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 1.938.797 55 59.426 -5.300.291 71.690 17.211.122 37.029 17.248.151
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 6.310.595 -5.809 59.426 -5.300.291 3.251.672 24.757.038 37.138 24.794.176
Transferler
1.451.397 3.251.672 -3.251.672 1.451.397 0 1.451.397
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.077 232.483 284.561 -136 284.425
Dönem Karı (Zararı)
232.483 232.483 -136 232.347
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52.077 0 52.077 0 52.077
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 8.847.032 594.413 7.761.992 46.268 59.426 -2.048.619 232.483 26.492.995 37.002 26.529.997
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-435.057 365.949
Dönem Karı (Zararı)
232.346 71.477
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
403.602 -107.777
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.2-21.1 99.983 70.416
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
330.406 -257.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-21.1 25.829 -28.985
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
304.577 -228.775
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-14.303 -4.083
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23.2 22.697 35.453
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23.1 -37.000 -39.536
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.470 -2.780
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13-24 0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.470 -2.780
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -11.014 86.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-355.578 3.305.028
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 54.247 257.663
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
54.247 257.663
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-18 24.335 131.748
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.335 131.748
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -606.584 2.111.271
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 137.999 56.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
137.999 56.648
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-12-17 34.425 747.698
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-32.123 15.984
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
66.548 731.714
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
280.370 3.268.728
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-71.587 -85.475
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-643.840 -2.817.304
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.551 -83.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.551 -83.000
Maddi D