***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniSüreç İptal Nedeni Şirketimizin 12/02/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 09/03/2021 tarihinde saat:14:00'de yapılacak olan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı , ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edildiğinde tekrar ilan edilecektir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.İptal Edilen SüreçKar Payı Dağıtımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909791BIST