***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 17:39
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Konak Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 1.Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesinin eki olarak verilen Gelir Tablosu
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939084
BIST
17:581.421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,53
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
17:588,4808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0839
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4687
17:5810,3787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0632
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
17:58519,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -4,34
|Açılış
|: 519,92
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler17:58
|YAYLA
|3,85
|40.019.991
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,10
|124.022.433
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|52.385.848
|% 9,99
|
|PAMEL
|30,82
|5.077.442
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.724.120
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.155.365
|% -9,95
|
|RODRG
|14,80
|1.700.964
|% -7,85
|
|ADESE
|1,40
|50.007.107
|% -7,28
|
|SANFM
|15,30
|2.656.910
|% -7,27
|
|THYAO
|13,28
|1.512.241.329
|% 2,31
|
|KRDMD
|7,85
|709.864.482
|% -0,51
|
|GARAN
|7,99
|656.089.502
|% 0,13
|
|EREGL
|19,27
|620.201.557
|% 0,31
|
|EKGYO
|1,95
|484.773.288
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|484.773.288
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|412.859.756
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|124.022.433
|% 10,00
|
|THYAO
|13,28
|1.512.241.329
|% 2,31
|
|SKBNK
|1,10
|106.375.790
|% 0,00
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4790
|8,4808
|% -0,98
|
|Euro
|10,3712
|10,3787
|% -0,61
|
|Sterlin
|12,0147
|12,0749
|% -0,84
|
|Frank
|9,4002
|9,4568
|% -0,84
|
|Riyal
|2,2565
|2,2678
|% -0,90
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,51
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,40
|69,40
|0,68
|