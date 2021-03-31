***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2021 09:51
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanımızın Geçerlilik Süresinin ve Tutarının Güncellenmesi ve Arttırımına ilişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 15.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.04.2021
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye sistemi içerisinde yer alan Şirketimizin
Mevcut 30.000.000 TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 150.000.000 TL'sına yükseltilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunda Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak ekli yazı şirketimize iletilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı' nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onay Yazısı.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Madde Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922047
BIST