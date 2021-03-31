Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2021 09:51



***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanımızın Geçerlilik Süresinin ve Tutarının Güncellenmesi ve Arttırımına ilişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 15.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 30.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.04.2021

Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye sistemi içerisinde yer alan Şirketimizin
Mevcut 30.000.000 TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 150.000.000 TL'sına yükseltilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunda Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak ekli yazı şirketimize iletilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı' nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onay Yazısı.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Madde Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922047


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:061.398
Değişim :  0,16% |  2,22
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.396  
En Yüksek
1.403 En Düşük
1.395
BIST En Aktif Hisseler11:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 412,60 29.089.463 % 10,00  
RODRG 22,22 960.304 % 10,00  
BURVA 31,04 1.562.359 % 9,99  
JANTS 683,60 10.006.537 % 9,99  
RTALB 30,66 9.211.214 % 9,97  
daha fazla
11:06 Alış Satış %  
Dolar 8,3408 8,3457 % 0,27  
Euro 9,8194 9,8504 % 0,78  
Sterlin 11,4313 11,4887 % 0,16  
Frank 8,8201 8,8732 % 0,15  
Riyal 2,2177 2,2288 % 0,13  
daha fazla
11:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.684 1.685 -0,78  
Altın Gr. 452 452 0,27  
Cumhuriyet 2.978 3.023 5,00  
Tam 2.964 3.041 4,96  
Yarım 1.433 1.471 2,40  
Çeyrek 719 736 1,20  
Gümüş.Ons 24,09 24,12 0,08  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,03  
B. Petrol 64,37 64,37 0,20  
Seans Raporu 11:06
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru