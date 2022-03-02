***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAydın ili, Germencik ilçesi, - Ortaklar Mahallesindeki yatırım amaçlı gayri menkulümüz üzerindeki inşaat projemiz hakkındaKonut + Ticari olmak üzere Toplamda 5573 M2 lik inşaat projemiz ile ilgili bugün ( 02-Mart-2022 ) 101931616/16 Ruhsat numarası ve 11098076 Onay kodu ile Yapı Ruhsatımız alınmıştır.Tüm Kanuni prosedürler ve Belgelendirmeler tamamlanmış olup temel ve hafriyat aşamasına geçilmiştir.Gelişmeler oldukça kamu oyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006482BIST