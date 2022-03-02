***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2022 15:53
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aydın ili, Germencik ilçesi, - Ortaklar Mahallesindeki yatırım amaçlı gayri menkulümüz üzerindeki inşaat projemiz hakkında
Konut + Ticari olmak üzere Toplamda 5573 M2 lik inşaat projemiz ile ilgili bugün ( 02-Mart-2022 ) 101931616/16 Ruhsat numarası ve 11098076 Onay kodu ile Yapı Ruhsatımız alınmıştır.
Tüm Kanuni prosedürler ve Belgelendirmeler tamamlanmış olup temel ve hafriyat aşamasına geçilmiştir.
Gelişmeler oldukça kamu oyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006482
BIST
15:521.992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
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|Açılış
|: 1.974
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2.000
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En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler15:50
|PRKAB
|43,50
|26.483.948
|% 9,96
|
|KONKA
|11,08
|122.638.282
|% 9,92
|
|ISGYO
|6,65
|233.994.159
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.288.536
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|110.088.516
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.117.751
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,11
|4.840.703.247
|% 6,93
|
|THYAO
|25,94
|3.692.725.558
|% 2,69
|
|EREGL
|34,66
|2.900.175.553
|% 4,46
|
|ASELS
|23,42
|1.326.023.654
|% -2,42
|
|GARAN
|11,68
|1.024.178.270
|% 0,52
|
|KRDMD
|13,11
|4.840.703.247
|% 6,93
|
|YKBNK
|3,69
|749.928.587
|% 1,65
|
|THYAO
|25,94
|3.692.725.558
|% 2,69
|
|GARAN
|11,68
|1.024.178.270
|% 0,52
|
|EREGL
|34,66
|2.900.175.553
|% 4,46
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0616
|14,0706
|% 1,26
|
|Euro
|15,6230
|15,6561
|% 0,96
|
|Sterlin
|18,6829
|18,7766
|% 1,23
|
|Frank
|15,2342
|15,3260
|% 1,11
|
|Riyal
|3,7380
|3,7567
|% 1,28
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-19,01
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|Altın Gr.
|871
|871
|2,21
|
|Cumhuriyet
|5.786
|5.874
|74,00
|
|Tam
|5.761
|5.907
|75,86
|
|Yarım
|2.784
|2.857
|36,70
|
|Çeyrek
|1.397
|1.429
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,26
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