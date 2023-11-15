***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi1.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı Ortaklığı Sel Enerji Üretim ve Dağıtım San.ve Tic.A.Ş.'ne aitİzmir İli Konak İlçesi Mersinli Mahallesi 1509 Ada 14 Parsel'inde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkulümüzün satışı hakkında,Bu gün itibariyle Gazi Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne tapu devri gerçekleştirilmiştir.Satış bedeli 15.000.000 TL dır.01.11.2023 tarihinde 5.000.000 TL ön ödeme alınmıştır.Kalan bakiye bugün 10.000.000 TL hesaplarımıza alıcı tarafından yatırılmıştır.Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218303BIST