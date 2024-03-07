***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2024 18:13
***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri Sol Alharal'ın ve Hülya Şahin'in istifa ettikleri görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Kemal Akkaya ve Ersoy Çoban'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarına,
ayrıca
Kemal Akkaya'nın Yönetim Kurulu Başkanı,
Ersoy Çoban'ın ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirlenmesine ve ilgili atamaların İzmir Ticaret Sicilinde tescil için işlemlerin başlanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256460
BIST
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18:059.054
En Düşük
|Değişim
|: 3,54%
|| 309,60
|Açılış
|: 8.798
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|Önceki Kapanış
|: 8.745
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8.798
En Yüksek
9.054
18:0531,9337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1160
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3700
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31,9485
En Düşük
31,7696
18:0535,0680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0688
|Açılış
|: 35,1500
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|Önceki Kapanış
|: 35,1000
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35,1037
En Düşük
34,8145
18:052.217,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,72
|Açılış
|: 2.217,90
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|Önceki Kapanış
|: 2.207,12
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2.219,05
En Düşük
2.204,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|163,90
|909.609.612
|% 10,00
|
|SKYLP
|167,20
|26.924.449
|% 10,00
|
|MEGMT
|51,70
|151.404.416
|% 10,00
|
|KENT
|869,00
|16.628.931
|% 10,00
|
|GLBMD
|44,44
|96.300.592
|% 10,00
|
|PEKGY
|27,72
|293.691.408
|% -10,00
|
|FONET
|47,98
|404.761.982
|% -9,98
|
|UFUK
|239,00
|12.143.590
|% -9,98
|
|QNBFL
|149,60
|26.298.597
|% -9,97
|
|SAMAT
|59,85
|581.965.291
|% -9,93
|
|THYAO
|272,75
|10.372.583.234
|% 4,50
|
|EREGL
|45,66
|5.533.631.672
|% 3,12
|
|LMKDC
|36,30
|4.879.725.949
|% 5,77
|
|TUPRS
|171,10
|3.690.915.316
|% 1,24
|
|REEDR
|66,20
|3.388.667.350
|% 9,97
|
|ISCTR
|10,37
|2.911.726.397
|% 5,60
|
|EKGYO
|11,05
|2.082.425.487
|% 3,46
|
|ZOREN
|5,35
|853.372.367
|% 3,08
|
|LMKDC
|36,30
|4.879.725.949
|% 5,77
|
|KOZAL
|24,84
|3.148.061.965
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9225
|31,9337
|% 0,36
|
|Euro
|35,0230
|35,0680
|% 0,20
|
|Sterlin
|41,4388
|41,6465
|% -0,02
|
|Frank
|36,8741
|37,0590
|% 0,04
|
|Riyal
|8,6275
|8,6708
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,31
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|918,44
|923,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,92
|1.042,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,38
|83,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,40
|2.160,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 279, 78 artarak (% 3.03 ) 9, 527
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ALCTL, MEGMT
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17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, LMKDC
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17:59XU100
Endeks 9, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 98 üstünde . İşlem hacmi 89, 272.00 milyon TL de
-
17:58SMART
Yüzde 9.67 oranında artışla 60.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 441, 539 adet işlem