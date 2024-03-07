***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri Sol Alharal'ın ve Hülya Şahin'in istifa ettikleri görülerek yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Kemal Akkaya ve Ersoy Çoban'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarına,ayrıcaKemal Akkaya'nın Yönetim Kurulu Başkanı,Ersoy Çoban'ın ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirlenmesine ve ilgili atamaların İzmir Ticaret Sicilinde tescil için işlemlerin başlanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256460BIST