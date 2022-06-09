***SELVA* *AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
09.06.2022 15:14
***SELVA******AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Selva Gıda Sanayi A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu - II ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036417
BIST
15:262.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,64
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
15:2617,2314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1052
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2364
En Düşük
17,0843
15:2618,6598
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2660
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6598
En Düşük
18,3717
15:261.024,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.024,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler15:24
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|37.377.444
|% 9,96
|
|FLAP
|4,26
|73.347.387
|% 8,40
|
|FONET
|12,88
|50.590.934
|% 8,33
|
|MOBTL
|1,89
|184.332.535
|% 8,00
|
|OYYAT
|68,85
|91.286.564
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.671.497
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|36.698.213
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|403,80
|21.150.808
|% -8,14
|
|THYAO
|45,68
|5.043.042.225
|% -2,23
|
|SISE
|22,18
|2.368.754.929
|% 1,46
|
|SASA
|43,86
|1.720.637.991
|% 2,43
|
|SAHOL
|19,59
|1.434.715.039
|% -1,36
|
|TOASO
|63,45
|1.069.290.459
|% -3,94
|
|EKGYO
|2,62
|538.198.690
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,99
|655.214.418
|% 0,50
|
|YKBNK
|4,59
|637.326.705
|% 0,22
|
|SEGYO
|1,17
|164.429.856
|% -7,14
|
|ODAS
|2,91
|380.436.024
|% 1,39
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2188
|17,2342
|% 0,63
|
|Euro
|18,6218
|18,6783
|% 1,55
|
|Sterlin
|21,5307
|21,6387
|% 0,58
|
|Frank
|17,5716
|17,6774
|% 0,79
|
|Riyal
|4,5796
|4,6026
|% 0,61
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-1,92
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,75
|
|Cumhuriyet
|6.801
|6.904
|-14,00
|
|Tam
|6.783
|6.954
|-3,74
|
|Yarım
|3.278
|3.364
|-1,81
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,04
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,01
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,23
|
Seans Raporu
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15:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, KOZAL, TAVHL
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15:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 28 kaybederek (% -0.28 ) 2, 272