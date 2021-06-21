***SELVA* *AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
21.06.2021 10:49
***SELVA******AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Selva Gıda Sanayi A.Ş paylarının halka arzında satışa sunulan payların %5 inden fazlasını satın alan Gerçek - Tüzel kişiler listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
İntercapital Markets AD 9.000.000 % 34,615 Yatırım Fonu Polonya Kendi Nam ve Hesabına
XNT Ltd 4.379.000 % 16,842 Yatırım Fonu Malta Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943305
BIST
16:041.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,25
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
16:048,7749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0376
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
16:0410,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0725
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
16:04501,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,42
|Açılış
|: 501,09
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler16:02
|OZBAL
|10,12
|7.767.819
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.054.063
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.326.397
|% 9,96
|
|VAKFN
|9,61
|141.541.152
|% 9,95
|
|EUKYO
|8,67
|12.094.682
|% 9,75
|
|METUR
|6,39
|63.677.926
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.436.771
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,55
|1.160.133.152
|% 0,07
|
|GARAN
|8,14
|622.960.150
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,13
|587.487.531
|% 3,40
|
|EREGL
|18,06
|431.381.335
|% 1,52
|
|KRDMD
|6,79
|422.502.190
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|587.487.531
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,15
|269.445.418
|% 0,00
|
|THYAO
|14,55
|1.160.133.152
|% 0,07
|
|GARAN
|8,14
|622.960.150
|% -0,25
|
|TSKB
|1,29
|85.807.463
|% -1,53
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7733
|8,7749
|% 0,43
|
|Euro
|10,4357
|10,4403
|% 0,70
|
|Sterlin
|12,1402
|12,2011
|% 0,93
|
|Frank
|9,4921
|9,5492
|% 0,65
|
|Riyal
|2,3337
|2,3454
|% 0,47
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|11,32
|
|Altın Gr.
|501
|501
|5,69
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|31,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|26,39
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|12,77
|
|Çeyrek
|801
|819
|6,38
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,91
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,05
|
|B. Petrol
|73,33
|73,33
|-0,18
|