***SELVA* *AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
22.06.2021 17:25
***SELVA******AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Selva Gıda Sanayi A.Ş paylarının halka arzında satışa sunulan payların %5 inden fazlasını satın alan Gerçek - Tüzel kişiler listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
İntercapital Markets AD 7.700.000 % 29,615 Yatırım Fonu Polonya Kendi Nam ve Hesabına
XNT Ltd 3.364.000 % 12,938 Yatırım Fonu Malta Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943590
BIST
18:001.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,40
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
18:008,6685
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1015
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
18:0010,3267
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,1304
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
18:00495,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -6,92
|Açılış
|: 495,89
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VAKFN
|10,57
|164.701.994
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.962.946
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.615.897
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.719.145
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|54.529.453
|% 9,94
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,42
|2.957.509
|% -9,92
|
|BOBET
|5,65
|1.034.207.199
|% -9,89
|
|AYCES
|72,00
|4.039.009
|% -7,22
|
|IDGYO
|6,27
|2.140.126
|% -5,43
|
|THYAO
|14,75
|1.633.320.149
|% 1,10
|
|BOBET
|5,65
|1.034.207.199
|% -9,89
|
|GARAN
|8,31
|846.925.075
|% 1,47
|
|HALKB
|5,29
|618.290.233
|% 6,44
|
|BERA
|15,00
|550.137.768
|% -1,57
|
|EKGYO
|2,16
|517.781.116
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,20
|415.372.165
|% 1,85
|
|BOBET
|5,65
|1.034.207.199
|% -9,89
|
|HALKB
|5,29
|618.290.233
|% 6,44
|
|THYAO
|14,75
|1.633.320.149
|% 1,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6638
|8,6685
|% -1,16
|
|Euro
|10,3167
|10,3267
|% -1,25
|
|Sterlin
|12,0206
|12,0809
|% -1,34
|
|Frank
|9,3781
|9,4346
|% -1,44
|
|Riyal
|2,3036
|2,3152
|% -1,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-3,70
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-6,72
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,04
|75,04
|0,14
|