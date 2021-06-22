***SELVA* *AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









***SELVA******AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [SELVA]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarSelva Gıda Sanayi A.Ş paylarının halka arzında satışa sunulan payların %5 inden fazlasını satın alan Gerçek - Tüzel kişiler listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacıİntercapital Markets AD 7.700.000 % 29,615 Yatırım Fonu Polonya Kendi Nam ve HesabınaXNT Ltd 3.364.000 % 12,938 Yatırım Fonu Malta Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943590BIST