***SELVA* *AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2021 10:30
***SELVA******AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SELVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Selva Gıda Sanayi A.Ş. Halka Arza İlişkin Sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943300
BIST
16:021.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
16:028,7749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0376
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
16:0210,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0725
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
16:02501,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,32
|Açılış
|: 501,00
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler16:02
|OZBAL
|10,12
|7.767.819
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.054.063
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.326.397
|% 9,96
|
|VAKFN
|9,61
|141.541.152
|% 9,95
|
|EUKYO
|8,67
|12.094.682
|% 9,75
|
|METUR
|6,39
|63.677.926
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.436.771
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,55
|1.160.133.152
|% 0,07
|
|GARAN
|8,14
|622.960.150
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,13
|587.487.531
|% 3,40
|
|EREGL
|18,06
|431.381.335
|% 1,52
|
|KRDMD
|6,79
|422.502.190
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|587.487.531
|% 3,40
|
|YKBNK
|2,15
|269.445.418
|% 0,00
|
|THYAO
|14,55
|1.160.133.152
|% 0,07
|
|GARAN
|8,14
|622.960.150
|% -0,25
|
|TSKB
|1,29
|85.807.463
|% -1,53
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7733
|8,7749
|% 0,43
|
|Euro
|10,4357
|10,4403
|% 0,70
|
|Sterlin
|12,1402
|12,2011
|% 0,93
|
|Frank
|9,4921
|9,5492
|% 0,65
|
|Riyal
|2,3337
|2,3454
|% 0,47
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|11,32
|
|Altın Gr.
|501
|501
|5,69
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|31,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|26,39
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|12,77
|
|Çeyrek
|801
|819
|6,38
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,91
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,05
|
|B. Petrol
|73,33
|73,33
|-0,18
|