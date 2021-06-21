SELVA******AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

BIST En Aktif Hisseler15:29
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,7809
|8,7825
|% 0,52
|Euro
|10,4414
|10,4474
|% 0,77
|Sterlin
|12,1574
|12,2184
|% 1,07
|Frank
|9,5005
|9,5577
|% 0,74
|Riyal
|2,3367
|2,3484
|% 0,60
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|10,29
|Altın Gr.
|503
|503
|6,98
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|38,00
|Tam
|3.312
|3.395
|34,29
|Yarım
|1.601
|1.642
|16,59
|Çeyrek
|803
|821
|8,29
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,07
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,09
|B. Petrol
|73,61
|73,61
|0,10
Seans Raporu 15:29
- 15:40DURDO Yüzde -3.72 oranında düşüşle 10.34 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 166 adet işlem
- 15:38 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, PETKM, GUBRF
- 15:38 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, PGSUS, EREGL
- 15:38XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 19 kaybederek (% -0.10 ) 1, 227
- 15:38 Tabandan işlem gören hisse senetleri : BERA, METUR, UZERB