***SELVA* *AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2021 17:20
***SELVA******AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SELVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Selva Gıda Sanayi A.Ş. Halka Arza İlişkin Sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943588
BIST
17:151.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 11,69
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:158,6666
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1034
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:1510,3252
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,1319
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:15496,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -6,81
|Açılış
|: 496,00
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
495,81
BIST En Aktif Hisseler17:15
|VAKFN
|10,57
|164.389.619
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.957.389
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.577.777
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.730.695
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.484.236
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|993.647.660
|% -9,89
|
|AYCES
|72,40
|3.663.265
|% -6,70
|
|BJKAS
|6,43
|190.731.935
|% -6,13
|
|IDGYO
|6,28
|1.833.509
|% -5,28
|
|THYAO
|14,87
|1.408.591.557
|% 1,92
|
|BOBET
|5,65
|993.647.660
|% -9,89
|
|GARAN
|8,31
|782.665.914
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,16
|500.594.419
|% 1,41
|
|BERA
|15,67
|491.917.179
|% 2,82
|
|EKGYO
|2,16
|500.594.419
|% 1,41
|
|BOBET
|5,65
|993.647.660
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,18
|358.448.582
|% 0,93
|
|THYAO
|14,87
|1.408.591.557
|% 1,92
|
|GARAN
|8,31
|782.665.914
|% 1,47
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6613
|8,6666
|% -1,18
|
|Euro
|10,3179
|10,3252
|% -1,26
|
|Sterlin
|12,0393
|12,0997
|% -1,18
|
|Frank
|9,4061
|9,4628
|% -1,15
|
|Riyal
|2,3092
|2,3208
|% -0,96
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-5,00
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.342
|-30,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|-27,80
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-13,45
|
|Çeyrek
|795
|813
|-6,73
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|-0,13
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:28FADE
Yüzde 5.32 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 603, 740 adet işlem
-
17:27SEKFK
Yüzde 8.14 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 944, 577 adet işlem
-
17:26KRGYO
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 494 adet işlem
-
17:25FADE
Yüzde 6.38 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 592, 432 adet işlem
-
17:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, EREGL