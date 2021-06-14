***SELVA* *AYX* *ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
14.06.2021 14:30
***SELVA******AYX******ITTFH*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [AYX, ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942168
BIST
14:451.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
14:458,3636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0306
|Açılış
|: 8,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
14:4510,1385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0247
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
14:45498,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -7,95
|Açılış
|: 498,81
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler14:45
|VAKKO
|13,75
|44.536.764
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|47.976.756
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.841.045
|% 9,81
|
|EUKYO
|6,43
|4.114.065
|% 9,73
|
|TKURU
|142,00
|2.229.164
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.587.998
|% -9,81
|
|CASA
|142,90
|360.508
|% -4,73
|
|CLEBI
|220,20
|53.550.036
|% -4,47
|
|THYAO
|14,73
|1.131.546.471
|% 0,96
|
|GARAN
|8,43
|594.829.365
|% -0,35
|
|FENER
|39,78
|441.572.059
|% 6,08
|
|YKBNK
|2,25
|385.674.400
|% -0,88
|
|BOBET
|5,78
|385.536.010
|% 8,04
|
|YKBNK
|2,25
|385.674.400
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,22
|317.283.965
|% 0,00
|
|THYAO
|14,73
|1.131.546.471
|% 0,96
|
|GARAN
|8,43
|594.829.365
|% -0,35
|
|BOBET
|5,78
|385.536.010
|% 8,04
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3620
|8,3636
|% -0,36
|
|Euro
|10,1337
|10,1385
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,7555
|11,8144
|% -0,44
|
|Frank
|9,2723
|9,3282
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2229
|2,2340
|% -0,39
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-23,38
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,92
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-56,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|-52,55
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-25,42
|
|Çeyrek
|797
|815
|-12,71
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|0,42
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
14:59DMSAS
Yüzde 7.54 oranında artışla 6.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 136, 690 adet işlem
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14:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 44 artarak (% 0.28 ) 1, 566
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14:58XU100
Endeks 1, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 8, 077.00 milyon TL de
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14:58BERA
Yüzde 6.07 oranında artışla 28.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 855, 140 adet işlem
-
14:57ULAS
Yüzde 9.81 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 757, 848 adet işlem