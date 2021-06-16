***SELVA* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
16.06.2021 15:35
***SELVA******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Selva Gıda Sanayi A.Ş. fiyat tespit raporuna İlişkin Anallist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942638
BIST
17:291.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,46
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:298,5398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0176
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
17:2910,3609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0214
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:29510,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,14
|Açılış
|: 510,16
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler17:29
|PENTA
|35,20
|73.709.719
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.965.496
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,72
|10.535.231
|% 9,19
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|29.138.258
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.291.192
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,36
|1.293.621.236
|% -0,90
|
|BOBET
|5,57
|838.356.829
|% -7,63
|
|GARAN
|8,37
|806.839.782
|% -0,59
|
|KOZAL
|126,40
|694.698.923
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,22
|449.371.198
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|449.371.198
|% 1,37
|
|BOBET
|5,57
|838.356.829
|% -7,63
|
|YESIL
|2,32
|306.782.278
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,97
|359.735.826
|% 0,68
|
|GARAN
|8,37
|806.839.782
|% -0,59
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5367
|8,5398
|% -0,21
|
|Euro
|10,3545
|10,3609
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0156
|12,0758
|% -0,01
|
|Frank
|9,4567
|9,5137
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2706
|2,2820
|% -0,19
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-2,49
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.382
|3.433
|-12,00
|
|Tam
|3.367
|3.451
|-8,12
|
|Yarım
|1.627
|1.670
|-3,93
|
|Çeyrek
|816
|835
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,46
|
Seans Raporu
17:29
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